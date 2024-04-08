أذاع الفنان رامز جلال، حلقة من برنامج رامز جاب من الآخر، مشاهد مجمعة ولقطات للضيوف لم تعرض في الحلقات السابقة، استضاف رامز جلال، ضيوفه في فقرة بعنوان "كشف المستور"، وهي التي يترك فيها ضيوف البرنامج مع المذيعة مقدمة البرنامج، وكان من ضمنهم الفنان أحمد السقا.

مشاهد لأول مرة من كواليس تصوير رامز جاب من الآخر

ونكشف في الفيديو التالي، تفاصيل كواليس ضيوف برنامج رامز جاب من الآخر والذي كان أبرزهم أحمد السقا وباسم سمرة، كزبرة وحمو بيكا، حيث تحدث كل منهم بعفوية وكشف العديد من الأسرار كما قاموا بالكثير من الحركات والتي فضل البرنامج حذفها وعدم نشرها.

استضاف رامز جلال في البرنامج عدد من ضحايا هذا الموسم، من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، سمية الخشاب، باميلا الكيك، عبدالناصر زيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.

وتقوم فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، وبعضهما تحدث عن وجود خلاف بينهما، مثل استضافته مغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، أيتن عامر وسمية الخشاب، باسم سمرة وأحمدالسقا.