عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كفن واغماء.. كواليس لأول مرة في مقلب رامز جلال من الآخر

مقلب رامز جلال
مقلب رامز جلال

كواليس رامز جاب من الآخر.. السقا مدرب اكشن مع المذيعة
كواليس رامز جاب من الآخر.. ميدو مدمن مكسرات مع المذيعة  
نعامة رامز تضرب كزبرة حتى الإغماء ورد فعل غيري من بيكا 
كواليس جاب من الآخر.. رامز جلال شايل كفنة لصلح السقا وباسم سمرة 
 

خصص الفنان رامز جلال، في برنامجه رامز جاب من الآخر، المذاع على قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، لعرض كواليس المقلب مع النجوم، والتي لم تعرض خلال الحلقات الماضية.
وخلال حلقة الكواليس، عرض رامز جلال لقطات من حلقة الفنان أحمد السقا، والتي ذهب فيها السقا لتدريب مذيعة البرنامج كيفية تنفيذ مشاهد الاكشن في الأعمال الفنية المختلفة.

و عرض رامز جلال، أيضا لقطات من حلقة اللاعب الدولي السابق أحمد حسام ميدو، والتي كانت قبل بداية المقلب، وشهدت تناول ميدو الكثير من المكسرات أثناء الجلوس مع مذيعة البرنامج.
وكشفت حلقة الكواليس، رامز جلال عن لقطات من حلقة مقلب مؤدي المهرجانات كزبرة ومؤدي المهرجانات حمو بيكا، والتي شهدت ضرب النعامة لمؤدي المهرجانات كزبرة من راسة، قبل أن يقع على الأرض متظاهر بالاغماء.
فيما لم يتحرك مؤدي المهرجانات حمو بيكا من مكانة من شدة هول الموقف، قبل أن يقوم كزبرة.
وخلال حلقة الكواليس، عرض رامز جلال لقطات من حلقة مقلب الفنان رامز جلال والفنان باسم سمرة، ومحاولة الصلح معهم، حيث دخل عليهم يحمل فوطة كأنها كفن له، في محاول للصلح معهم بعد أحداث المقلب.

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

رامز رامز جلال احمد السقا الفنان احمد السقا الفنان باسم سمرة الفنان رامز الفنان رامز جلال حمادة هلال رامز جاب من الاخر عبد الناصر زيدان مؤدى المهرجانات حمو بيكا مؤدي المهرجانات كزبرة محمد رياض محمد شاهين محمد لطفي مهرجانات حمو بيكا مقلب الفنان رامز جلال مقلب رامز جلال مقلب رامز نجلاء بدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النهار يتحول ليلًا| العالم على موعد مع كسوف كلي للشمس.. وهذه علاقته بهلال شوال

ضربة موجعة.. إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة إنبي في الدوري الممتاز

مليار جنيه هدية للمصريين| التفاصيل الكاملة لزيادة الأجور والمعاشات

أهلا بالعيد .. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر 2024 المبارك

تعليق مثير من حسن شاكوش بعد عرض حلقته مع رامز ومشاجرته مع طليقته

مفاجأة سيئة للأهلي قبل مباراة الزمالك| صدمة ثلاثية تضرب الفريق.. تفاصيل

إلحق عرض العيد..موبايل Nokia الأفضل مبيعا بكاميرا رائعة سعره 1725 جنيها

خبر سار | الأهلي يستعيد خدمات نجم الفريق أمام إنبي

موضوعات متعلقة

كواليس رامز جاب من الآخر.. رد فعل غريب من ميدو مع المذيعة

ترشيحاتنا

رئيس YouTube يحذر من تدريب أداة Sora على مقاطع الفيديو الخاصة به

النشرة الدينية| أحمد نعينع: الرئيس السادات كان صوفيًا ويداوم على زيارة الأولياء والأضرحة.. المفتي: النبيَّ جاء للبناء والعمران ولم يأتِ لإقصاء أحد

أحمد موسى: كبار رجال الدولة قدموا واجب العزاء لأسرة الراحل فتحي سرور

أحمد موسى: الرئيس السيسي أكد أن المخاطر المحيطة بالدولة كبيرة.. فيديو

طيران الاحتلال يشن غارة على رفح الفلسطينية.. والصحة تحذر من كارثة

ياسمين عبدالعزيز ونور الشريف.. أحمد العوضي يكشف مفاجآت بالجملة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. مي عمر تثير ضجة بأحدث إطلالاتها

آبل تفاجىء متابعيها بإصدارات جديدة بإمكانيات وميزات جبارة فما القصة؟

بفستان لافت.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها | شاهد

مسلسل صدفة الحلقة 28.. فشل خطة رشدي الشامي والقبض على غادة

فيديو

قرارا عاجل حول المدارس الرسمية الدولية .. الشروط موعد التقديم

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه.. تأكيد جديد من وزير العمل

حسم الجدل.. هل تجوز زكاة الفطر «نقودا» بدل الحبوب؟

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ