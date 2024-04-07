كفن واغماء.. كواليس لأول مرة في مقلب رامز جلال من الآخر

كواليس رامز جاب من الآخر.. السقا مدرب اكشن مع المذيعة

كواليس رامز جاب من الآخر.. ميدو مدمن مكسرات مع المذيعة

نعامة رامز تضرب كزبرة حتى الإغماء ورد فعل غيري من بيكا

كواليس جاب من الآخر.. رامز جلال شايل كفنة لصلح السقا وباسم سمرة



خصص الفنان رامز جلال، في برنامجه رامز جاب من الآخر، المذاع على قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، لعرض كواليس المقلب مع النجوم، والتي لم تعرض خلال الحلقات الماضية.

وخلال حلقة الكواليس، عرض رامز جلال لقطات من حلقة الفنان أحمد السقا، والتي ذهب فيها السقا لتدريب مذيعة البرنامج كيفية تنفيذ مشاهد الاكشن في الأعمال الفنية المختلفة.

و عرض رامز جلال، أيضا لقطات من حلقة اللاعب الدولي السابق أحمد حسام ميدو، والتي كانت قبل بداية المقلب، وشهدت تناول ميدو الكثير من المكسرات أثناء الجلوس مع مذيعة البرنامج.

وكشفت حلقة الكواليس، رامز جلال عن لقطات من حلقة مقلب مؤدي المهرجانات كزبرة ومؤدي المهرجانات حمو بيكا، والتي شهدت ضرب النعامة لمؤدي المهرجانات كزبرة من راسة، قبل أن يقع على الأرض متظاهر بالاغماء.

فيما لم يتحرك مؤدي المهرجانات حمو بيكا من مكانة من شدة هول الموقف، قبل أن يقوم كزبرة.

وخلال حلقة الكواليس، عرض رامز جلال لقطات من حلقة مقلب الفنان رامز جلال والفنان باسم سمرة، ومحاولة الصلح معهم، حيث دخل عليهم يحمل فوطة كأنها كفن له، في محاول للصلح معهم بعد أحداث المقلب.

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.