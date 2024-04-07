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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بإمكانيات جبارة.. تسريبات حول هاتفي Vivo V30 و V30 Pro

صدى البلد

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات خاصة يمكنك شراء آيا من هاتفا" Vivo V30e 5G" من شركة فيفو الصينية، وكلاهما هاتف ذكي بمتوسط تكلفة مع كاميرا 50 ميجابكسل.
يتمتع هاتفا “ Vivo V30 و V30 Pro ” ببعض اللوحات الخلفية الأكثر تميزًا المزودة بمصابيح LED في سوق الهواتف الذكية الهندي وذلك في الوقت الحالي.

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ووفقا لموقع “ 91mobiles” على الرغم من أن التفاصيل الكاملة للهاتفين لم تُكشف بعد، إلا أن المعلومات المُسرّبة تُسلّط الضوء على بعض المواصفات المتوقعة للهاتفين فكلاهما يأتي بمعالج “Snapdragon 6 Gen 1 ”من شركة كوالكوم.

يعد كلا من هاتفا “ Vivo V30 و V30 Pro ” مزودًا بذاكرة عشوائية وبسعة 8 جيجابايت، وسيتضمن اتصال Bluetooth 5.

على الجانب الآخر من المتوقع ان يتم دعم هاتف “ V30e ” الآن أيضًا بكاميرا خلفية محدثة و بدقة تصل إلى  50 ميجابكسل ونظام" Android 14"

قد يتراوح سعرهاتفا “ Vivo V30 و V30 Pro ”  حوالي 385-410 دولارًا أمريكيًا ووفقا للتسريبات

Vivo V30e 5G Android 14 “ V30e ” “ Vivo V30 فيفو الصينية

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