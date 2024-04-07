آبل تفاجىء متابعيها بإصدارات جديدة بإمكانيات وميزات جبارة فما القصة؟

حدث جديد في بداية شهر مايو من المقرر أن يترقبه الكثيرون وذلك للإعلان عن الأجهزة المرتقبة " iPad Pro" و"iPad Air " وإصدارات الشركة الجديدة من أجهزةولوحة مفاتيح Magic مع قلم ابل الجديد.

وووفقا لموقع" tech.hindustantimes " من المقرر أن تقوم شركة أبل في 6 مايو المقبل وخلال المؤتمر الصحفي بالإعلان عن تلك الإصدارات وعدد من المنتجات خلال الحدث

على الجانب تخطط شركة ابل لترقية iPad Pro وذلك بمعالج M3، وبنظام MagSafe للشحن اللاسلكي.

ومن المقرر أن يأتي " iPad Pro "بترقية في الشاشة بتقنية OLED وباثنان من الأحجام 11 و13 بوصة،

أما عن أسعار أجهزة iPad Pro فستأتي بتقنية OLED وبأسعار مرتفعة قليلا

ومن جانبه أعلنت شركة آبل أنها تعمل في الوقت الحالي أيضا على تطويرعدة إصدارات جديدة من أجهزة “iPad وiPad Mini” إلا أن هذه الإصدارات ييتم إنطلاقها و بشكل رسمي في وقت لاحق هذا العام.