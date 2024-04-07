عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

آبل تفاجىء متابعيها بإصدارات جديدة بإمكانيات وميزات جبارة فما القصة؟

صدى البلد

حدث جديد في بداية شهر مايو من المقرر أن يترقبه الكثيرون وذلك للإعلان عن الأجهزة المرتقبة " iPad Pro" و"iPad Air " وإصدارات الشركة الجديدة من أجهزةولوحة مفاتيح Magic مع قلم ابل الجديد.

بامكانيات مش هتخليك تندم انك اشتريته .. هاتف Huawei nova 12i

بسعر اقتصادى .. سامسونج تخطط لإطلاق هاتف قابل للطي

وووفقا لموقع"   tech.hindustantimes  " من المقرر أن تقوم شركة أبل في 6 مايو المقبل وخلال المؤتمر الصحفي بالإعلان عن تلك الإصدارات وعدد من المنتجات خلال الحدث

على الجانب تخطط شركة ابل لترقية iPad Pro وذلك بمعالج M3، وبنظام MagSafe للشحن اللاسلكي.

ومن المقرر أن يأتي " iPad Pro "بترقية في الشاشة بتقنية OLED وباثنان من الأحجام 11 و13 بوصة، 

أما عن أسعار أجهزة iPad Pro  فستأتي بتقنية OLED وبأسعار مرتفعة قليلا 

ومن جانبه أعلنت شركة آبل أنها تعمل في الوقت الحالي أيضا على تطويرعدة إصدارات جديدة من أجهزة “iPad وiPad Mini” إلا أن هذه الإصدارات ييتم إنطلاقها و بشكل رسمي في وقت لاحق هذا العام.

iPad Air iPad Pro نظام MagSafe الشاشة بتقنية OLED أسعار أجهزة iPad Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النهار يتحول ليلًا| العالم على موعد مع كسوف كلي للشمس.. وهذه علاقته بهلال شوال

ضربة موجعة.. إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة إنبي في الدوري الممتاز

مليار جنيه هدية للمصريين| التفاصيل الكاملة لزيادة الأجور والمعاشات

أهلا بالعيد .. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر 2024 المبارك

تعليق مثير من حسن شاكوش بعد عرض حلقته مع رامز ومشاجرته مع طليقته

مفاجأة سيئة للأهلي قبل مباراة الزمالك| صدمة ثلاثية تضرب الفريق.. تفاصيل

إلحق عرض العيد..موبايل Nokia الأفضل مبيعا بكاميرا رائعة سعره 1725 جنيها

خبر سار | الأهلي يستعيد خدمات نجم الفريق أمام إنبي

موضوعات متعلقة

بإمكانيات جبارة.. تسريبات حول هاتفي Vivo V30 و V30 Pro

بإمكانيات جبارة ومميزات خارقة.. ساعات ذكية مناسبة لهواة الرياضات

الأرقام المجهولة ..جوجل تفاجئ المستخدمين بميزة جديدة| ما فوائدها ؟

اختراق بياناتك .. كيف تحمي نفسك من روبوتات الدردشة ؟

صورة في صورة .. واتساب تعلن عن تطوير خاصية جديدة فما القصة؟

بتقنية الذكاء الأصناعي وتعديلات جديدة..سامسونج تفاجىء عملائها فما القصة؟

يستاهل تمنه..بإمكانيات مميزة تسريبات جديدة حول هاتف “Galaxy Z Fold6”

سامسونج تدعم ساعة Galaxy Watch7 Pro الذكية بسعة كبيرة للبطارية

ترشيحاتنا

رئيس YouTube يحذر من تدريب أداة Sora على مقاطع الفيديو الخاصة به

النشرة الدينية| أحمد نعينع: الرئيس السادات كان صوفيًا ويداوم على زيارة الأولياء والأضرحة.. المفتي: النبيَّ جاء للبناء والعمران ولم يأتِ لإقصاء أحد

أحمد موسى: كبار رجال الدولة قدموا واجب العزاء لأسرة الراحل فتحي سرور

أحمد موسى: الرئيس السيسي أكد أن المخاطر المحيطة بالدولة كبيرة.. فيديو

طيران الاحتلال يشن غارة على رفح الفلسطينية.. والصحة تحذر من كارثة

ياسمين عبدالعزيز ونور الشريف.. أحمد العوضي يكشف مفاجآت بالجملة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. مي عمر تثير ضجة بأحدث إطلالاتها

آبل تفاجىء متابعيها بإصدارات جديدة بإمكانيات وميزات جبارة فما القصة؟

بفستان لافت.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها | شاهد

مسلسل صدفة الحلقة 28.. فشل خطة رشدي الشامي والقبض على غادة

فيديو

قرارا عاجل حول المدارس الرسمية الدولية .. الشروط موعد التقديم

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه.. تأكيد جديد من وزير العمل

حسم الجدل.. هل تجوز زكاة الفطر «نقودا» بدل الحبوب؟

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

اﻟﻤﺰﻳﺪ