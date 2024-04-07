أحمد موسى: كبار رجال الدولة قدموا واجب العزاء لأسرة الراحل فتحي سرور

عرض الإعلامي أحمد موسى لقطات حية من عزاء الراحل أحمد فتحي سرور المقام حاليًا في مسجد المشير طنطاوي، والذي بدأ عقب صلاة العشاء مباشرة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "هناك وفود كبيرة جدا وحضور كثيف لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد أحمد فتحي سرور".



وقدم الإعلامي أحمد موسى، واجب العزاء في وفاة أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، معقبا: "للراحل تاريخ كبير في القضاء المصري"، مشيرا إلى أن "عزاء المستشار أحمد فتحي سرور شهد توافد العديد من الشخصيات الهامة وكبار رجال الدولة، لتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل، حيث حضر العزاء كلا من المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بجانب المسشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ".

