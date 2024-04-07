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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: كبار رجال الدولة قدموا واجب العزاء لأسرة الراحل فتحي سرور

أحمد موسى
أحمد موسى

عرض الإعلامي أحمد موسى لقطات حية من عزاء الراحل أحمد فتحي سرور المقام حاليًا في مسجد المشير طنطاوي، والذي بدأ عقب صلاة العشاء مباشرة.

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وزير التموين وعمرو موسي يشاركان في عزاء أحمد فتحي سرور

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رجل دولة.. أحمد موسى ناعيًا «فتحي سرور»: مصر خسرت اسمًا كبيرًا في العالم|فيديو

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "هناك وفود كبيرة جدا وحضور كثيف لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد أحمد فتحي سرور".


وقدم الإعلامي أحمد موسى، واجب العزاء في وفاة أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، معقبا: "للراحل تاريخ كبير في القضاء المصري"، مشيرا إلى أن "عزاء المستشار أحمد فتحي سرور شهد توافد العديد من الشخصيات الهامة وكبار رجال الدولة، لتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل، حيث حضر العزاء كلا من المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بجانب المسشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ".
 

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب القضاء المصرى أحمد فتحي سرور

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