رجل دولة.. أحمد موسى ناعيًا «فتحي سرور»: مصر خسرت اسمًا كبيرًا في العالم|فيديو

نعى الإعلامي أحمد موسى، أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، الذي وافته المنية، قائلاً: "البقاء لله".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "رحم الله الدكتور أحمد فتحي سرور ، وهذا الرجل خسرته مصر والأمة العربية كلها ".

وتابع الإعلامي احمد موسى :"أحمد فتحي سرور كان له اسما كبيرا في العالم وواحد من أهم المرجعيات في القانون الجنائي ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "أحمد فتحي سرور كان رجل دولة يدافع عن الدولة المصرية وكان رجلًا قويًا وطيبًا للغاية"، مُضيفًا: "أحمد فتحي سرور كان في منتهى الأخلاق والتواضع".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "أحمد فتحي سرور كان يتواصل معنا دائما لتصحيح الكثير من المعلومات والحقائق"، مضيفا:" أحمد فتحي سرور كانت تجمعه علاقة طيبة مع كافة أطياف المجتمع سواء معارضة او أحزابًا مؤيدة للنظام".