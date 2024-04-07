وزير التموين وعمرو موسي يشاركان في عزاء أحمد فتحي سرور

حرص الدكتور على السيد مصيلحى وزير التموين و الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط علي تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، بمسجد المشير طنطاوى.

كما شارك أيضا الدكتور عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق و الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق لتقديم العزاء بمسجد المشير طنطاوي.

وشيع أمس السبت، جثمان الراحل الدكتور أحمد فتحي سرور من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس عقب صلاة الظهر، ودفن جثمان الراحل بمقابر الأسرة بمدينة نصر.

وتوفى الدكتور أحمد فتحى سرور، عن عمر يناهز 92 عامًا، حسبما أعلن نجله طارق فتحي سرور عبر صفحته على فيس بوك.

وتولى أحمد فتحي سرور رئاسة مجلس الشعب منذ عام 1991 وعلى مدار 21 عاماً متتالية.

