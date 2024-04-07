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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

يوم الخميس| مفاجأة بشأن موعد عيد الفطر.. موقف مصر ودولة عربية تصوم يوم إضافي

موعد عيد الفطر المبارك
موعد عيد الفطر المبارك

موعد عيد الفطر المبارك.. تفصلنا أيام قليلة عن انتهاء شهر رمضان الكريم وبداية عيد الفطر المبارك، ويحتفل كافة المسلمون حول العالم بقدوم عيد الفطر المبارك، وفي هذا العام يختلف بداية عيد الفطر في بعض الدول عن بعضها الأخر.

وكان أول أيام شهر رمضان مختلفًا في عدد من البلاد، ومنها باكستان وإيران وبنجلاديش وإندونيسيا وماليزيا وبروناي، حيث صام المسلمون يوم الثلاثاء وليس يوم الاثنين، لذلك سوف تختلف تلك البلاد في بداية احتفالهم بعيد الفطر المبارك بحسب مركز الفلك الدولي.

عيد الفطر يوم الخميس

كما انضمت دولة الهند ضمن الدول التي سوف تحتفل بعيد الفطر المبارك يوم الخميس القادم، والتي يوجد فيها ما يقرب من 195 مليون مسلم، بالاضافة إلى دولة بنجلاديش والتي فيها ما يقرب من 169 مليون مسلم.

كما ستحتفل دولة باكستان بعيد الفطر المبارك يوم الخميس القادم، والتي يوجد فيها 230 مليون مسلم، ويحتفل 20 مليون مسلم في ماليزيا، و500 ألف مسلم في بروناي، ويوجد في إندونيسيا 229 مليون مسلم، و87 مليون مسلم في دولة إيران.

موعد عيد الفطر المبارك موعد عيد الفطر عيد الفطر رمضان المعهد القومي للبحوث الفلكية

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