غدا أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. تعرف عليها

متى عيد الفطر 2024 سؤال يسأله الكثير من المصريين، حيث يتساءل المصريون الآن هل يكون أول أيام عيد الفطر الثلاثاء أم الاربعاء، وقد بدأ ذلك السؤال يُطرح بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة مواعيد انتهاء شهر رمضان.

متى عيد الفطر 2024

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن عدد أيام شهر رمضان ستكون 30 يومًا وأنها لن تكون 29، وأن عيد الفطر سوف يكون الأربعاء 10 أبريل، ولكن هل يمكن أن تخالف الرؤية الشرعية الحسابات الفلكية ويصبح رمضان 29 يومًا؟.

أول أيام عيد الفطر الثلاثاء أم الاربعاء

وقال الدكتور طه راغب رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه طبقًا للحسابات الفلكية، فإن عدد أيام شهر رمضان ستكون 30 يومًا وعليه فإن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الأربعاء 10 أبريل.

هل يمكن أن تخالف الرؤية الشرعية الحسابات الفلكية؟

وأكد الدكتور راغب، علي أن قرار نهاية شهر رمضان والشهور العربية بشكل عام في يد مفتي الديار المصرية، وأن الدار تستعين بالحسابات الفلكية من أجل معرفة إحداثيات الهلال لعمل رؤية صحيحة لتتمكن منها التهم أي لا تختلف مع العلم والحساب الفلكي الموثوق فيه.

وأشار إلى أن الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية وعددها 7 لجان، فى أماكن مختارة من هيئة المساحة ومعهد الفلك والأرصاد، ولا يشوبها أى معوقات، موضحا أن هناك رؤية بصرية تعتمد عليها مع الأخذ بالحسابات الفلكية التى تحدد مكان وتوقيت نزول القمر.

أول أيام عيد الفطر المبارك

ويكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء 9 أبريل إذا إعلنت دار الإفتاء أن نتيجة استطلاع هلال شهر شوال في يوم 29 رمضان، بعد غروب الشمس وتمت مشاهدة الهلال بالرؤية البصرية، فمن خلالها فقط سيتم التبين ما إذا كانت عدة رمضان 29 يومًا أم 30 يومًا، وما إذا كان موعد عيد الفطر 2023 في مصر فلكيًا ستؤكده الرؤية أم تنفيه.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن أول أيام عيد الفطر المبارك سيكون يوم الأربعاء 10 من أبريل الجاري، وأن شهر رمضان هذا العام سيستمر 30 يومًا وأن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وبذلك يكون الأول من شهر شوال هو يوم الأربعاء (عيد الفطر).

كشف مركز الفلك الدولي، اليوم الأحد، عن استحالة رؤية هلال شهر شوال غدا الإثنين، في جميع مناطق العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران بعد غروب الشمس.

أعلن مركز الفلك الدولي العالمي المتواجد فى دولة الإمارات العربية فى تغريدة رسمية له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن أول أيام عيد الفطر المبارك فى الوطن العري سيكون العاشر من شهر أبريل الموافق الأربعاء وذلك باعتماد على رؤية الهلال.

وقال البيان: “إن الدول التى بدأت شهر رمضان الاثنين 11 مارس ستتحرى الهلال الاثنين 8 أبريل لكن رؤيته فى ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الإقتران بعد غروب الشمس”.

وعلى جانب آخر تحدثت الدكتورة صافيناز أحمد خالد الباحث بقسم بحوث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن الشروط التي يجب توافرها لرؤية هلال شهر رمضان الكريم وجميع أهلة الشهور العربية.

شروط أماكن أستطلاع هلال شهر عيد الفطر

وأوضحت صافيناز أن مكان الرؤية والرصد يجب أن يكون بعيدا عن العمران والإضاءة الصناعية، وأن يكون مكان الرصد مرتفع عن سطح البحر، وأن يكون الأفق الغربي لمكان الرصد مفتوح لا تعيقه مبان أو مرتفعات.

واشارت إلي أنه يوجد 6 لجان علي مستوي الجمهورية تستطلع الهلال لتحديد بدايات ونهايات الشهور العربية، وكل لجنة من الـ6 تضم عضوا من المعهد وعضوا من هيئة المساحة وعضوا من دار الإفتاء وعضوا من وزارة الوقاف وعضو من المحافظة التي يكون بها الرؤية.

وأضافت أن اماكن الاستطلاع متواجدة في (توشكا اسوان - قنا - الخارجة الوادي الجديد - سوهاج - مرسي مطروح - الفيوم).

وفي سياق متصل، اعلنت دولة ليبيا عن احتمالية صيام يوم أضافي لشهر رمضان، مما أثار جدلًا واسعًا في الساعات الماضية، وكشفت الأوقاف الليبية أنه في حال رؤية الهلال يوم 28 من رمضان، سيكون مقررًا على مسلميها صيام يوم إضافي بعد العيد.

وكانت دولة ليبيا قد بدأت صيام شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء الموافق 12 من مارس الماضي، وذلك متأخرًا بيوم عن باقي الدول العربية والإسلامية، وبذلك يصبح وقت استطلاع الهلال يوم 28 رمضان في دولة ليبيا، بينما يوافق 29 رمضان في باقي الدول.

وجاء في بيان ليبيا، أن الإعلان عن دخول شهر رمضان كان صحيحًا لا ريب فيه، وأنه في حال رؤية الهلال يوم الاثنين 28 من رمضان، فأن العيد يكون يوم الثلاثاء، ويكون على الناس قضاء يوم بعده.