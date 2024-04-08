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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رسميًا.. الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024 بعد صلاة المغرب اليوم

موعد عيد الفطر
موعد عيد الفطر

ينتظر ملايين المصريين معرفة موعد عيد الفطر المبارك رسميا، وفقا للرؤية الشرعية بعد إعلتنه وفقا للحسابات الفلكية بعد غد الأربعاء، إذ تستطلع دار الإفتاء، برئاسة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، هلال شهر شوال لعام 1445هجريا، لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، مساء اليوم الإثنين الموافق 8 أبريل، وإعلان نتيجة الرؤية من خلال الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.

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وأوضحت دار الإفتاء أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك :" لا تلتفتوا إلى الأخبار التى تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هى مصدر إعلان رؤية الهلال".

عيد الفطر

موعد عيد الفطر 2024

وسيتم إعلان موعد عيد الفطر 2024، رسميا عقب استطلاع دار الإفتاء لهلال شهر شوال من خلال الرؤية الشرعية، عن طريق لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في محافظات الجمهورية، ستعلن الدار النتائج، وفي حال ثبوت رؤية الهلال فسيكون أول أيام عيد الفطر المبارك 1 شوال، غدا الثلاثاء 9 أبريل 2024، وحال عدم ثبوت الرؤية سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك 1 شوال الأربعاء 10 إبريل.

إجازة عيد الفطر 2024

 إجازة عيد الفطر 2024 للموظفين والقطاع الخاص ، ما يبحث عنها الكثير وعدد الأيام التي تتيحها الحكومة بأجر كامل ، إذ أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024م حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024م، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وللباحثين عن عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024، ستكون 6 أيام للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وللعاملين بالبنوك، بداية من يوم الثلاثاء الموافق 9 حتى يوم الأحد 14 أبريل 2024، ويبحث العاملين بالقطاع الخاص عن عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك، ومن المقرر أن ستبدأ يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، وتنتهي السبت 13 أبريل 2024، وستكون أربعة أيام، وهي: «الأربعاء والخميس والجمعة والسبت»، ومن المقرر ان تعلن عنها وزارة العمل.

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رسميًا.. الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024 بعد صلاة المغرب اليوم

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