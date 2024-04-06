النشرة الدينية| دعاء ليلة القدر مستجاب.. نص كلمة شيخ الأزهر في احتفالية ليلة القدر.. موعد عيد الفطر

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى التي تشغل الأذهان، وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

دعاء ليلة القدر مستجاب.. فيها توزع الأقدار وتتنزل النفحات



المكرمون في احتفال ليلة القدر لـ«صدى البلد»: تكريم الرئيس فخر.. وربنا يعينه على الفترة الرئاسية الجديدة



نص كلمة شيخ الأزهر في احتفالية ليلة القدر



الأزهر للفتوى: يجوز للمسلم إخراج زكاة الفطر بنفسه أو توكيل غيره



لإعلان موعد عيد الفطر.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شوال بعد غد



الأسرة القرآنية لـ «صدى البلد»: تكريم الرئيس فخر وهذا ماقاله لنا أثناء التكريم



وزير الأوقاف في ليلة القدر: الأئمة والواعظات ملأوا الدنيا علمًا داخل مصر وخارجها



الرئيس السيسي: مصر لن تتوانى لبذل أقصى جهد لإيقاف القتال فى قطاع غزة



السيسي يساعد فائزة من المكفوفين على نزولها من خشبة المسرح بعد تكريمها



وزير الأوقاف للرئيس السيسي: يجزيك الله خيرا عما تقدمه لخدمة دينك ووطنك

