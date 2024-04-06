المكرمون في احتفال ليلة القدر لـ«صدى البلد»: تكريم الرئيس فخر.. وربنا يعينه على الفترة الرئاسية الجديدة

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقة العالمية للقرآن الكريم خلال احتفال ليلة القدر الذي تنظمه وزارة الأوقاف سنويا.

«صدى البلد» التقى عددا من المكرمين لمعرفة ما دار بينهم وبين الرئيس خلال التكريم.

الأول على مستوى العالم بالمسابقة

قال محمد شعبان، الحاصل على المركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، بعد تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له اليوم، إنه سعيد جدا وفخور بهذا التكريم، وسيكون دافعا قويا له للتزود والتبحر في علوم القرآن الكريم، وأن ينقل هذا العلم لكل من يريد إتقان حفظ القرآن وتدبر علومه ومعانيه.

وأضاف شعبان: “الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، له من الفضل علي ما لن أنساه لأنه من ساعدني للوصول إلى هذا التكريم، خاصة أنه تعهد بنزاهة الاختبارات في المسابقة، وهو ما حدث بالفعل خلال المسابقة”.

وتابع: “أشكر والدي عامل الزراعة الذي ما كان يقف بجانبي ويشجعني لأختتم حفظ القرآن الكريم”، لافتا إلى أن شقيقته صفاء، 22 سنة، تحفظ هي الأخرى القرآن الكريم كاملا.

وفاز محمد شعبان بالمركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، في الفرع الأول وهو حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة، لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وجائزته مليون جنيه.

وتخرج محمد في الدبلوم الصناعي، وكان طالبا بمستوى متوسط في التعليم، فبدأ وهو في نهاية المرحلة الإعدادية حفظ القرآن الكريم واختتمه في نهاية الدبلوم الصناعي.

من جانبه، قال يوسف السيد عبد المعطي، الفائز بالمركز الأول بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم في فرع ذوي الهمم: “إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لي اليوم خيرُ تكليل لمجهودي طوال الفترة الماضية، وهو بمثابة الحلم الذي تحول إلى حقيقة، وأدعو الله أن يعينه ويحفظه على التركة الثقيلة بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة”.

وأضاف عبد المعطي لـ«صدى البلد»: 'لم أتمالك نفسي من الفرح عندما أخبرنا وزير الأوقاف بتكريم الرئيس لنا في احتفال ليلة القدر".

وتابع: “حفظت القرآن الكريم كاملا في سن السادسة، وختمته في الثامنة”، معقبا: “التحقت بكلية علوم القرآن بجامعة طنطا، وأمي تحرص على مصاحبتي إلى الكلية من الجيزة إلى طنطا للالتحاق بمحاضراتي”.

وعن فوزه بالمركز الأول، قال: «بشرة خير كنت أحلم بها، حيث اشتركت في عدة مسابقات محلية، وكنت أحصل على المركز الأول، وهذه أول مرة أشترك عالميا، فهذا فضل كبير على، وأهدي نجاحي لوالدتي».

وأوضح: «لي أخ وأخت من ذوي الهمم، وحرصت أمي على تعليمي حتى حصولنا على شهادات جامعية، وحفظ القرآن الكريم».

الأسرة القرآنية

فيما أعرب سعد محمد سعد عيسى وشقيقيه سعيد وعبد العزيز، الفائزون بالمركز الأول في فرع الأسرة القرانية بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، عن سعادتهم الغامرة بتكريم الرئيس، مؤكدين أنه شرف لا يضاهيه شرف أن يتم تكريمهم من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر، فهذا التكريم لا يقارن بمال الدنيا.

وفال سعد لـ «صدى البلد»: “نهنئ الرئيس لفوزه بفترة ولاية جديد لاستكمال مسيرة النهوض والتقدم التي تشهدها مصر، أعانه الله علينا”.

وعما دار من حديث مع الأشقاء الثلاثة، قال سعد إن “الرئيس تحدث إلينا أثناء تسلم الجائزة وقال: الجائزة قليلة وأنا هزودها، فأبلغ وزير الأوقاف برفع قيمة الجائزة من 500 ألف إلى 750 ألف جنيه، وذلك عقب نزولنا من أعلى المنصة”.

وتابع سعد: “نتوجه بخالص الشكر لوزير الأوقاف على سرعة استجابته ووقوفه بجانبنا طول مشوار المسابقة ودعمه اللا محددود ونزاهة المسابقة”.