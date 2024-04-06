وزير الأوقاف للرئيس السيسي: يجزيك الله خيرا عما تقدمه لخدمة دينك ووطنك

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحلف اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، مشيرا إلى أنها مستحقة عن جدارة، حيث قال الشعب كلمته بمشاركة في الانتخابات لم تحدث من قبل.

وقال "جمعة"، خلال احتفالية ليلة القدر، بحضور الرئيس السيسي، اليوم السبت: "نسأل الله أن يجعلها ولاية خير وبركة ويجزيك الله خيرا عن ما تقدمه لخدمة دينك ووطنك وعلى النهضة غير مسبوقة التي نعيشها في البلاد، وتكون شهادة لك يوم القيامة".

وأشاد وزير الأوقاف بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بجائزة "بطل السلام" لعام 2024، من برلمان البحر المتوسط، لافتا إلى أن أكثر الناس قوة وشجاعة هم القادرون على تحقيق سلام حقيقي كما حققت في مصر.

وكشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن افتتاح ما يزيد على 11 ألف و900 مسجد، إنشاء وتطويرا في عهد الرئيس السيسي، وما يزيد على 250 ألف مسجد هيأناها للراكعين والساجدين عبادة وتلاوة وصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم يذكر فيها اسم الله اناء الليل وأطراف النهار.

وتابع مختار جمعة، خلال احتفالية ليلة القدر بحضور الرئيس السيسي: كما تستقبل جمهوريتنا الجديدة بأكثر من 400 إصدار علمى ودعوى وتثقيفي في خطاب تجديدي يجمع بين فهم مقاصد القرآن والسنة ومراعاة فهم الواقع وبنخبة من الائمة والواعظات.

وقال وزير الأوقاف، إن الثمرة الحقيقة لحفظ القرآن وتلاوته إنما في حسن فهمه وتدبره وحسن العمل به ومدى التزامنا بأخلاقه وتعاليمه، حيث يقول الحق تعالى: " ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق".

وأضاف وزير الأوقاف : جعلنا فهم مقاصد ومعاني القران الكريم جزءا لا يتجزأ من المسابقة العالمية للقران الكريم، مؤكدا أن الصائم الحق لا يكذب ولا يغش ولا يحتكر ولا يستغل ولا يأكل سحتا، فالدين المعاملة، وحسن الخلق، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين".