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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

لإعلان موعد عيد الفطر.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شوال بعد غد

صدى البلد

تستطلع دار الافتاء المصرية هلال شهر شوال بعد غد الاثنين في بث مباشر.

وأعلنت دار الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه بإذن الله تعالى نستطلع هلال شهر شوال بعد غد الاثنين، وسيتم عمل بث مباشر على الصفحة بعد المغرب، لإعلان موعد بداية عيد الفطر المبارك
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

كم باقي على عيد الفطر 2024، من الأمور التي يكثر البحث عنها، خاصة مع كشف البحوث الفلكية عن موعد عيد الفطر 2024 في مصر والعالمين العربي والإسلامي، حيث يوافق الأربعاء 10 إبريل الجاري.

كم باقي على عيد الفطر 2024

وتتحرى دار الإفتاء المصرية الاثنين المقبل نتيجة استطلاع هلال شهر شوال لعام 1445 هجريا، - عيد الفطر 2024، لذا نرصد في السطور التالية ما جاء في صلاة عيد الفطر 2024، وموعدها بالقاهرة والمحافظات المختلفة، حيث أعلن مجلس الوزراء بالأمس 6 أيام إجازة عيد الفطر 2024 تبدأ من يوم الثلاثاء 9 إبريل وحتى 11 إبريل الجاري.

فيما حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد عيد الفطر المبارك 2024.

وأوضح القومي للبحوث الفلكية، أنه وفقا للحسابات الفلكية سيحل أول أيام العيد يوم 10 أبريل المقبل 2024، وهو غرة أول شهر شوال 1445 هجريًا، وأن شهر رمضان هذا العام سيكون 30 يومًا، وسينتهي يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل المقبل.

كم باقي على عيد الفطر 2024 موعد عيد الفطر عيد الفطر

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