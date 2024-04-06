الأسرة القرآنية لـ «صدى البلد»: تكريم الرئيس فخر وهذا ماقاله لنا أثناء التكريم

أعرب سعد محمد سعد عيسى وشقيقيه سعيد وعبد العزيز الفائزون بالمركز الأول في فرع الأسرة القرانية بالمسابقة العالمية للقران الكريم، عن سعادتهم الغامرة بتكريم الرئيس مؤكدين أنه شرف لا يضاهيه شرف أن يتم تكريمنا من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر، فهذا التكريم لا يقارن بمال الدنيا.

وأضاف سعد لـ « صدى البلد» نهنئ الرئيس لفوزه بفترة ولاية جديد لاستكمال مسيرة النهوض والتقدم التي تشهدها مصر.. أعانه الله علينا.

وعما دار من حديث مع الأشقاء الثلاثة قال سعد إن الرئيس تحدث إلينا أثناء تسلم الجائزة وقال « الجائزة قليلة وأنا هزودها»، فأبلغ وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة برفع قيمة الجائزة من 500 ألف إلى 750 ألف جنيه، وذلك عقب نزولنا من أعلى المنصة.

وتابع سعد نتوجه بخالص الشكر لوزير الأوقاف على سرعة استجابته ووقوفه بجانبنا طول مشوار المسابقة ودعمه اللا محددود ونزاهة المسابقة.

وهنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحلف اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، مشيرا إلى أنها مستحقة عن جدارة، حيث قال الشعب كلمته بمشاركة في الانتخابات لم تحدث من قبل.

وقال "جمعة"، خلال احتفالية ليلة القدر، بحضور الرئيس السيسي، اليوم السبت: "نسأل الله أن يجعلها ولاية خير وبركة ويجزيك الله خيرا عن ما تقدمه لخدمة دينك ووطنك وعلى النهضة غير مسبوقة التي نعيشها في البلاد، وتكون شهادة لك يوم القيامة".

وأشاد وزير الأوقاف بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بجائزة "بطل السلام" لعام 2024، من برلمان البحر المتوسط، لافتا إلى أن أكثر الناس قوة وشجاعة هم القادرون على تحقيق سلام حقيقي كما حققت في مصر.

وكشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن افتتاح ما يزيد على 11 ألف و900 مسجد، إنشاء وتطويرا في عهد الرئيس السيسي، وما يزيد على 250 ألف مسجد هيأناها للراكعين والساجدين عبادة وتلاوة وصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم يذكر فيها اسم الله اناء الليل وأطراف النهار.