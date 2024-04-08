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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

هل استوردت مصر تقاوي شحنة فاسدة.. الحكومة ترد

صدى البلد

تداولت مواقع إلكترونية وصفحات على التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استيراد مصر شحنات تقاوي فاسدة.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قائلا، إن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن استيراد مصر شحنات تقاوي فاسدة، غير صحيح.

حقيقة استيراد تقاوي فاسدة

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد مصر شحنات تقاوي فاسدة، موضحةً أن جميع التقاوي المستوردة سليمة وآمنة ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، حيث تخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل إدارة الحجر الزراعي المصري.

وأوضحت الوزراة، أن جميع التقاوي المستوردة سليمة وآمنة ومطابقة لكل المواصفات القياسية، حيث تخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل إدارة الحجر الزراعي المصري، ويتم سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة إيجابية وغير مطابقة للاشتراطات الدولية، مُناشدةً الموطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وعقد المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، اجتماعا بديوان المديرية، بحضور المهندس أحمد هيكل، مدير المكتب الفني بالمديرية، والدكتور رضا الجمال، مدير عام إنتاج التقاوي بدمياط، والمهندس إبراهيم مراد، مدير شئون التعاون الزراعي بدمياط، والمهندس عبد الحميد جبل، مدير المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية.

وأوضح عبد السميع، أنه تم مناقشة أهم الإجراءات لتوفير التقاوي عالية الجودة والإنتاجية من خلال الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، مؤكدا ضرورة سرعة طرحها في المنافذ التابعة للإرشاد الزراعي والجمعيات الزراعية مع ضرورة الالتزام بالسياسة الصنفية للمحاصيل، كما أكد ضرورة متابعة حركة التقاوي أولا بأول بكل المنافذ لتلافي حدوث أي نقص.

وأعلنت الادارة المركزية لإنتاج التقاوى التابعة لوزارة الزراعة عن توفير تقاوى المحاصيل الصيفية بدرجة عالية من النقاوة لزيادة الإنتاجية حيث تمتلك 14 من محطات غربلة تقاوى تحتوى على 17 خط إنتاج تقوم بإعداد و توفير تقاوى على درجة عالية من النقاوة منتشره في الفيوم وكفر صقر بالشرقية و سخا بكفر الشيخ وقويسنا بالمنوفية وجنوب التحرير بوادي النطرون لتوزيعها فى 278 منفذ بجميع محافظات الجمهورية.

ومن جانبه أكد الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للتقاوي، أنه تم توفير تقاوى المحاصيل الصيفية التي تتحمل الجفاف وخاصة تقاوي محاصيل القطن والارز والذرة الشامية بجميع محطات التقاوي لزراعتها بجميع مناطق أراضي الوادى والدلتا .

توفير تقاوي زراعية

‏وأشار الدكتور حاتم إبراهيم الى انه تم التنبيه علي المديريات والإدارات و الجمعيات الزراعية بضرورة توعيه المزارعين بعدم شراء أي تقاوى مجهولة المصدر لافتًا إلى أنه تم استنباط أصناف تقاوى جديدة مبكرة النضج تمتاز بإنتاجيتها العالية ومقاومتها للأمراض والتغيرات المناخية لزراعتها بجميع مناطق أراضي الوادى والدلتا.

ووضعت وزارة الزراعة خطة محددة المعالم لرفع معدلات استخدام التقاوى المعتمدة لزيادة الإنتاجية مع مراجعة الخطة مع الاحتياجات من التقاوى، واستخدام الممارسات الزراعية للقمح وعرض فوائد ذلك اقتصاديا وبالأرقام، على اعتبار أن محصول القمح من أهم الحاصلات الاستراتيجية التي تسعى كافة الحكومات للاقتراب من حد الكفاية الإنتاجية فيه، لتلبية احتياجات مواطنيها وتقليل فاتورتها الاستيرادية، وهي المسألة التي تفرض التزامًا أكبر على المزارعين، وتطبيقًا منضبطًا للتوصيات الفنية والإرشادية الواردة بشأن "الغلة"، لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن القمح من المحاصيل الاستراتيجية التى تحظى باهتمام الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتقليل فاتورة الاستيراد لذلك وافق مجلس الوزراء على 1600 جنيه سعراً استرشادياً لتوريد أردب القمح هذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.

الجدير بالذكر أن القمح واحد من أهم الحاصلات الزراعية الاستراتيجية التي تأتي في مقدمة أولويات الدولة والمزارعين، وهي المسألة التي تحتم ضرورة الاحتكام إلى القواعد العلمية والإرشادية الساعية لتحقيق أفضل النتائج المأمولة، بحلول نهاية الموسم ومرحلة الحصاد.

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