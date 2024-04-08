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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هل يحدث في مصر كسوف كلي للشمس؟.. الإجابة هنا

كسوف كلي للشمس
كسوف كلي للشمس

كسوف كلي للشمس سيشهده العالم اليوم الإثنين ،في ظاهرة فلكية فريدة يتحول فيها النهار إلى ليل ببعض المناطق ،ليثير تساؤلات عديدة من قبل رواد السوشيال ميديا عن حقيقة تلك الظاهرة.


يحدث الكسوف الكلى 2024 عندما يمر القمر بين الشمس والأرض بحيث يغطى ضوء الشمس بشكل كامل في بعض أجزاء الأرض.

هل يحدث في مصر كسوف كلي للشمس 


وفقا لما جاء في موقع “ تايمز أوف انديا” فإن مصر والدول العربية ليست من قائمة أماكن الكسوف الكلى 2024 لأنه سيحدث على طول مسار يبدأ من المكسيك ويمر عبر الولايات المتحدة الأمريكية وينتهي في كندا.

الكسوف الكلي للشمس


موعد الكسوف الكلي للشمس فى 2024  هو يوم اليوم الإثنين 8 أبريل ويبدأ بشكل جزئي فى حوالى الخامسة مساء ويستمر حوالى 10 ساعات ويكن موعد الكسوف الكلى فى الفترة ما بين  الثامنة مساء إلى 10 مساء .


يرجح العلماء أن يكون فى الساعة 9,17 مساء بالتوقيت المحلي، ويستمر 4 دقائق و28 ثانية بدأ من موعد حدوث الكسوف الكلى الكامل.


وينصح الخبراء بتاخذ احتياطات السلامة عند مشاهدة الكسوف الكلي للشمس 2024 ، ولا تنظر أبدًا إلى الشمس مباشرةً  حتى عند اختفاء ضوء الشمس لأنه يعرض النظر للخطر، و يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف دائم للعين.


ومن المتوقع حدوث ظلام كامل للنهار في مناطق من العالم، لأن القمر يحجب الشمس تمامًا في كسوف كلي للشمس في مناطق معينة من العالم، ومناطق أخرى سيكون فيها كسوف جزئي حيث يظهر دائرة من قرص الشمس فقط.

 

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