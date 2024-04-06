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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

القمر والشمس في نفس اللحظة .. كم يتكرر الكسوف الكلى

الكسوف الكلى للشمس
الكسوف الكلى للشمس

يهتم العالم بشكل مكثف بظاهرة الكسوف الكلى للشمس 2024  فهى من الأحداث الطبيعية النادرة التى لا تتكرر كثيرا وتحدث فى مناطق محددة من العالم ويعم الظلام فى وسط النهار.

يُعد الكسوف الكلى للشمس 2024 ظاهرة فلكية مذهلة تشهد خلالها الأرض حجب الشمس بواسطة القمر وتثير هذه الظاهرة الفضول والرهبة لدى الكثيرين، مما يطرح سؤالًا هامًا: كم مرة تحدث هذه الظاهرة؟

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ووفقا لموقع “timeanddate” لا يحدث الكسوف الكلى للشمس بشكل منتظم فعادة لايحدث إلا كل عام ونصف أو عامين وفى حالات نادرة يحدث مرتين فى العام على عكس أنواع الكسوف الأخرى  الذي يمكن أن يحدث عدة مرات فى العام الواحد مثل الكسوف الحلقى.

 

اشكال الكسوف الحلقى
اشكال الكسوف الحلقى

السبب وراء ندرة الكسوف الكلي

يحدث الكسوف الكلى عندما يكون القمر الجديد في أقرب نقطة له من الأرض (الحضيض) ويقع في نفس الوقت على خط مستقيم بين الشمس والأرض.
نظرًا لأن مدار القمر مائلًا بزاوية 5 درجات بالنسبة لمدار الأرض، لا يحدث هذا التوافق بشكل متكرر.

متوسط عدد مرات الكسوف الكلي

في المتوسط يحدث الكسوف الكلى للشمس مرة كل 18 شهرًا و 11 يومًا، وهذا يعني أنه في غضون 100 عام، يمكن أن يحدث ما بين 54 و 67 كسوفًا كليًا للشمس.
 

القمر يغطى الشمس
القمر يغطى الشمس
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القمر والشمس في نفس اللحظة .. كم يتكرر الكسوف الكلى

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