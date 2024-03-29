هتختفي خالص.. أضرار خطيرة لـ الكسوف الكلي للشمس

يعد الكسوف الكلى للشمس أهم حدث فلكى ينتظره العالم فى عام 2024 حيث يمر القمر أمام الشمس ويحجب ضوءها عن الأرض تماما، والكسوف الكلى من الظواهر الطبيعية نادرة الحدوث وله الكثير من التأثيرات على البيئة والإنسان.

وذكر موقع “ Space” أن الكسوف الكلى للشمس يمكن أن يتسبب فى بعض الأضرار الخطيرة لذا لابد من أخذ الاحتياطات اللازمة.

الإصابة بحروق القرنية

يمكن لأشعة الشمس أن تُسبب حروقًا مؤلمة في القرنية، وهي الطبقة الخارجية الشفافة للعين. يمكن أن تُسبب هذه الحروق أعراضًا مثل الألم والاحمرار والضبابية.



العمى الشمسي

في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي النظر إلى الشمس مباشرة إلى الإصابة بالعمى الشمسي، وهو تلف دائم في شبكية العين يمكن أن يتسبب في فقدان البصر المركزي أو العمى الكامل.

العمى

ازدياد حوادث المرور

قد تُسبب ظاهرة الكسوف الكلى ازدحامًا في حركة المرور، خاصة في المناطق التي تُشاهد فيها الظاهرة بشكل واضح.



اضطرابات نفسية ومزاجية

الكسوف الكلي له تأثير عميق على مشاعر الإنسان حيث يثير مشاعر الخوف والرهبة والقلق لدى البعض بينما يزيد مشاعر الدهشة والإلهام لدى البعض الأخر.

تغيرات في ضغط الدم وضربات القلب

يتسبب الكسوف الكلى فى بعض الأحيان فى حدوث تغيرات طفيفة في معدل الضغط وضربات القلب.

كيف تشاهد الكسوف الكلى للشمس بأمان

استخدام نظارات كسوف الشمس: يجب استخدام نظارات خاصة مُصممة لمشاهدة كسوف الشمس. تأكد من شراء النظارات من مصدر موثوق به، مثل جمعية الفلك الأمريكية.



استخدام تقنية الإسقاط ويمكنك استخدام تقنية الإسقاط لمشاهدة الكسوف على شاشة أو قطعة من الورق.



لا تنظر إلى الشمس من خلال التلسكوبات أو المناظير دون استخدام فلاتر خاصة يمكن أن تُسبب هذه الأدوات تركيز ضوء الشمس على شبكية العين، مما قد يُسبب ضررًا دائمًا.

