العالم مقلوب عليه .. إليك الفرق بين الكسوف والخسوف

ينتظر العالم الكسوف الكلى للشمس يوم الاثنين المقبل وسط اهتمام كبير بسبب ندرة الحدث الذي لايتكرر كثيرا فبالإضافة إلى الشكل الجميل والمميز هناك العديد من الأمور التى تتأثر بهذا الحدث مثل البكتيريا.

ومنذ عدة أسابيع وبدأ العلماء في تجهيز استعداداتهم لاستقبال هذا الحدث العالمى النادر للتمكن من دراسة كافة الظواهر التى تحدث أثناء الكسوف الكلى خاصة أن وقت الاقتران “ كمال الكسوف” لايستمر أكثر من 5 دقائق.

ووفقا لما جاء فى موقع “ناسا” نعرض لكم الفرق بين الكسوف والخسوف وأنواع كلا منهما.

ماهو الكسوف

يحدث الكسوف عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، مما يحجب ضوء الشمس عن الأرض ويمكن أن يكون الكسوف كليًا أو جزئيًا أو حلقيًا.

الكسوف الكلي: يحدث عندما يحجب القمر قرص الشمس بالكامل.

الكسوف الجزئي: يحدث عندما يحجب القمر جزءًا فقط من قرص الشمس.

الكسوف الحلقي: يحدث عندما يمر القمر أمام الشمس، لكنه لا يحجب قرص الشمس بالكامل.

الكسوف



ماهو الخسوف

يحدث خسوف القمر عندما تدخل الأرض بين الشمس والقمر، مما يحجب ضوء الشمس عن القمر و يمكن أن يكون خسوف القمر كليًا أو جزئيًا أو شبه ظلي.

خسوف القمر الكلي: يحدث عندما يدخل القمر بالكامل في ظل الأرض.

خسوف القمر الجزئي: يحدث عندما يدخل جزء فقط من القمر في ظل الأرض.

خسوف القمر شبه الظلي: يحدث عندما يدخل القمر في شبه ظل الأرض.

الخسوف



الفرق بين الكسوف والخسوف

الجسم المخفى

في الكسوف يتم تغطية الشمس من قبل القمر ، أما في الخسوف يتم تغطية القمر من قبل الأرض.



مكان الرؤية

يمكن رؤية الكسوف فقط من منطقة صغيرة على الأرض في حين يمكن رؤية خسوف القمر من أي مكان على الأرض حيث يكون القمر فوق الأفق.