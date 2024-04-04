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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ضلمة في عز النهار.. ظواهر غريبة تحدث أثناء الكسوف القادم

الكسوف
الكسوف

يُعد الكسوف الكلى للشمس حدثًا فريدًا ومذهلاً حيث يُغطي القمر قرص الشمس مما يخلق مشهدًا غامضًا ومثيرًا للاهتمام.

ورغم الظواهر المعروفة مثل خاتم الماس وخيوط الشمس فإن هناك بعض الظواهر الغريبة التي تحدث أثناء الكسوف والتي قد لا يعرفها الكثيرون.

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انخفاض درجات الحرارة

يمكن أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ أثناء الكسوف خاصة في المناطق التي تُغطى بالكامل بظل القمر.

رياح متغيرة

يمكن أن تتغير اتجاهات الرياح بشكل مفاجئ أثناء الكسوف الكلى وذلك بسبب التغيرات في درجات الحرارة والضغط الجوي.

ارتباك الحيوانات

قد تُظهر بعض الحيوانات سلوكًا غريبًا خلال الكسوف مثل الخوف أو التوقف عن الأكل أو النوم.

تغير تصرفات الحيوانات
تغير تصرفات الحيوانات

تأثير على الميكروبات

أظهرت بعض الدراسات أن الكسوف يمكن أن يؤثر على سلوك الميكروبات مثل البكتيريا والفيروسات مما يزيد من خطورة بعض الأمراض .

ظلال مخيفة

تُصبح الظلال أكثر وضوحًا خلال كسوف الشمس، خاصة في المناطق التي تُغطى بالكامل بظل القمر.

تشويش موجات الراديو 

يمكن أن يسبب الكسوف تشويشًا في موجات الراديو وذلك بسبب التغيرات في الغلاف الأيوني للأرض.

راديو
راديو

 

ظهور النجوم والكواكب

يمكن رؤية بعض النجوم والكواكب في السماء خلال الكسوف الكلي للشمس، وذلك بسبب انخفاض مستوى الضوء بشكل كبير.

هالة الشمس

يمكن رؤية الهالة، وهي الغلاف الخارجي للشمس، بشكل أوضح خلال الكسوف الكلي للشمس 2024.

 خرز بيلي

تظهر هذه الظاهرة على شكل نقاط صغيرة من الضوء على حافة القمر أثناء الكسوف الكلي أو الحلقي وتشتهر باسم "خرز بيلي" نسبة إلى عالم الفلك فرانسيس بيلي، الذي لاحظها لأول مرة في عام 1842.

شواظ شمسي

تظهر هذه الظاهرة على شكل شعلات من الضوء تتدفق من حافة الشمس خلال الكسوف الكلي ويطلق عليها اسم "الشواظ الشمسية" وهي ناتجة عن التسخين غير المتكافئ للغلاف الجوي للشمس.

 

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