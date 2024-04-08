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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نائب رئيس المصري البورسعيدي: خاطبنا لجنة الحكام بشأن الأخطاء في مباراة الاتحاد

مباراة المصري و الاتحاد
مباراة المصري و الاتحاد السكندري

انتقد رجب عبدالقادر نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي الأخطاء التحكيمية التي ارتكبها الحكم في مباراة المصري و الاتحاد السكندري في الدوري.

 

وقال رجب عبد القادر في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس المذاع عبر فضائية المحور: "الحكم عبد العزيز السيد كان حريصا على قلب الأمور وهناك تربص كبير في قراراته التحكيمية".

 

وتابع: "نرى أن الأمور لا تتحسن ولجنة الحكام مصممة على تواجد عبد العزيز السيد في مبارايات المصري المصيرية وصبر الجماهير البورسعيدية والمجلس سينفذ وهناك تعنت كبير من لجنة الحكام تجاهنا".

 

وأكمل: "كل مباراة حرجة يتم فيها تعيين عبد العزيز السيد، وتقدمنا بشكوى رسمية ونطالب باستبعاد الحكم من أي مباراة للفريق خلال الفترة القادمة.

 

ووأردف: "اعترضنا على تعيين الحكم، والجماهير طالبتنا بمخاطبة لجنة الحكام وننتظر رد نهائي".

 

واختتم: استاد المصري يسير بشكل جيد ونأمل في الفترة القادمة بوجود ملعب ونخرج من المعاناة القوية التي نعاني منها".

نادي المصري البورسعيدي المصري الأخطاء التحكيمية الاتحاد السكندري الحكم عبد العزيز السيد

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