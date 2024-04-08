صحف الإمارات اليوم.. تقدم مفاوضات الاتفاق على هدنة غزة.. إسرائيل تنسحب من خان يونس وتلمح لاجتياح رفح.. وألمانيا تحاكم أمام العدل الدولية

مصر.. تقدم مفاوضات الاتفاق على "هدنة غزة"

ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "تسهيل ارتكاب إبادة" في غزة

إسرائيل تنسحب من خان يونس وتلمح لاجتياح رفح

غريان الليبية تبادر لمصالحة شاملة بين أبنائها

مسيّرات روسية تقطع الكهرباء عن 400 ألف منزل معظمها في خاركيف

زلزال يضرب العاصمة التايوانية تايبيه

مسؤول: بريطانيا غير جاهزة لمواجهة تداعيات أي حرب مقبلة

بريطانيا غير جاهزة لمواجهة تداعيات أي حرب مقبلة

سلطت صحف الإمارات، الصادرة اليوم الإثنين، على أهم وأبرز القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي يهتم بها المواطن العربي.

فقالت صحيفة "البيان"، إن مصادر مصرية رفيعة المستوى أكدت أن هناك تقدماً في المباحثات للاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوافق على المحاور الأساسية بين كافة الأطراف.

عربيًا، ذكرت صحيفة "البيان"، أن مدينة غريان الليبية، حققت سابقة مهمة بدخولها مرحلة المصالحة الشاملة بين مكوناتها الاجتماعية، واستقبالها لأبنائها المهجرين إلى المنطقة الشرقية بسبب الصراعات السياسية والميدانية التي عرفتها منذ العام 2011.

ومن صحيفة "الاتحاد"، توقعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، أمس، تدهوراً واسعاً للأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الغذائية في اليمن بداية من الشهر المقبل، تأثراً بالتصعيد في البحر الأحمر.

وذكرت صحيفة "البيان"، أن إسرائيل سحبت أمس، قواتها من خان يونس في قطاع غزة وأبقت على كتيبة واحدة فقط، وألمحت إلى عملية اجتياح رفح.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن القوات الإسرائيلية التي انسحبت من قطاع غزة، أمس، فعلت ذلك استعداداً لعمليات في المستقبل، منها في مدينة رفح بجنوب القطاع.

وأضاف خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين، أن «قادة الوحدات النظامية والاحتياطية على استعداد للاستدعاء وتجهيز جميع الجنود المطلوبين خلال ساعات ونقلهم إلى خط المواجهة».

ومن الصحيفة ذاتها، تواجه ألمانيا، اليوم الاثنين، تهمة "تسهيل ارتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل في دعوى رفعتها ضدّها نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية.

وطالبت نيكاراجوا قضاة المحكمة بفرض إجراءات طارئة لدفع برلين للتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم.

ومن صحيفة "الإمارات اليوم"، قالت وزارة الطاقة الأوكرانية، في بيان، إن روسيا شنت هجوماً بطائرات مسيرة على مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا خلال الليل، ما أسفر عن انقطاع الكهرباء عن أكثر من 400 ألف منزل، معظمها في منطقة خاركيف.

فيما قالت صحيفة "الخليج"، إن زلزالًا ضرب العاصمة التايوانية تايبيه اليوم الاثنين مما أدى إلى اهتزاز المباني لفترة وجيزة.

وتعرضت تايوان لمئات الهزات الارتدادية عقب زلزال بقوة 7.2 درجة ضرب شرق الجزيرة يوم الأربعاء وتسبب في مقتل 13 شخصاً على الأقل.

ونقلت صحيفة "الخليج"، أن نائب وزير الدفاع البريطاني، جيمس هيبي، أكّد أن بلاده ليست مستعدة لحرب محتملة، مستبعداً أن العالم اليوم يقف على حافة نشوب حرب عالمية ثالثة.