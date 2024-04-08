محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لتوسعة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة صباحية تابع خلالها الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير بمركز طنطا، مؤكدا حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي يجري تنفيذها ميدانيا بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة.

بدأت الجولة بتابعة الأعمال الجارية في توسعة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام مدخل قرية ميت حبيش وذلك عقب إزالة نقطة مرور ميت حبيش البحرية لتوسعة الطريق.

واستمرت الجولة بمتابعة أعمال رصف طريق محلة مرحوم المؤدي لمستشفى الشرطة بطول ٤٠٠ متر وعرض ١٥ مترا موجها المحافظ مديرية الطرق ومركز ومدينة طنطا بتوسعة الطريق وعمل أرصفة موحدة بطول الطريق ونقل أعمدة الإنارة وإزالة كافة الإشغالات واستغلال المساحات الفارغة لإقامة ساحات انتظار للمستشفى ومركز الشباب.

واختتم المحافظ الجولة بمتابعة الأعمال بكورنيش محلة منوف والذي يربط الطريق السريع بمجمع كليات طنطا بطول 2 كيلو وعرض 20 مترا.

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