الصين تفعلها من جديد.. انتشار فيروس قاتل بسبب حيوان والمرضى بين الحياة والموت

عادت الصين من جديد لتثير الجدل بانتشار مرض غامض منقول من الحيوانات إلى البشر، هذه المرة تم تأكيد الإصابة بالفيروس النادر مع تحذيرات قوية بأنحاء الصين.

انتشار فيروس غامض بالصين

البداية ترجع إلى إعلان مركز حماية الصحة في هونج كونج أن رجلاً يبلغ من العمر 37 عامًا في حالة حرجة في العناية المركزة بعد أن ثبتت إصابته بفيروس نادر .

ثبت إصابته بمرض نادر نُقل عن طريق القرود، وانتقل العامل الممرض، المعروف باسم فيروس الهربس simiae أو "فيروس B"، بشكل طبيعي في البول والبراز ولعاب قرود المكاك، التي تجوب العديد من المناطق العامة في هونج كونج.

ووفقا لمجلة “ساينس أليرت” العلمية، عائلة المريض، أصيب الرجل بجرح من أحد الحيوانات أثناء زيارته لمتنزه كام شان الريفي في هونج كونج، المعروف أيضًا باسم مونكي هيل، في أواخر فبراير.

حمى وغياب الوعي

وبعد شهر، دخل الرجل إلى مستشفى يان تشاي وهو يعاني من الحمى وانخفاض الوعي ، ومنذ ذلك الحين تم إدخاله إلى وحدة العناية المركزة. وحتى 3 أبريل، لم تكن هناك تقارير رسمية أخرى عن الحالة الصحية للرجل.

ونظرًا لتكرار الاتصال بين البشر والقردة في المدينة، من المفاجئ أن تكون هذه الحالة هي الأولى من نوعها في هونج كونج. ومع ذلك، فإن الفيروس، الذي يشترك في قدر كبير من بنيته مع فيروسات الهربس البسيط 1 و2 ، ليس متواجدًا في جسم الإنسان كما هو في قرود المكاك.

الإصابات التاريخية

منذ أول إصابة بشرية موثقة في عام 1932، ثبتت إصابة 50 شخصًا فقط حول العالم بالفيروس. وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة، توفي 21 من المصابين.

وبدون علاج، يصل معدل الوفيات إلى أكثر من 70% من المصابين، لكن فرص البقاء على قيد الحياة تحسنت بشكل ملحوظ على مر العقود مع إدخال العلاج المضاد للفيروسات.

لكن هذا الرقم ليس صفراً؛ قبل ثلاث سنوات فقط ، في عام 2021، أصبح طبيب بيطري يبلغ من العمر 53 عامًا مقيمًا في بكين أول حالة وفاة بسبب فيروس B يتم توثيقها في الصين.

سبب الوفاة

تحدث الوفيات عادةً بسبب التهاب في الجهاز العصبي المركزي، حيث يسبب الفيروس تورمًا في الدماغ والحبل الشوكي. في الحالات الأقل شدة، يعاني المرضى من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا بما في ذلك الحمى والتعب وآلام العضلات والصداع، وفي بعض الحالات، ضيق في التنفس وآلام في البطن وحتى الحازوقة.

على الرغم من جاذبية القرود الغريبة للسياح، فإن مثل هذا الاختلاط الوثيق بين الحيوانات والبشر يزيد من احتمالات ظهور فيروسات قاتلة .