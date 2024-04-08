نتنياهو يعين قائد قاعدة تساليم المصاب سكرتيرا عسكريا له

أفاد موقع "i24news" العبري، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عين المقدم رومان جوفمان سكرتيرًا عسكريًا جديدًا له.

ويعد جوفمان هو القائد السابق للواء "جولاني" وقائد قاعدة تساليم العسكرية، وأصيب في 7 أكتوبر الماضي في اشتباك بسديروت.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال جيش الاحتلال إن الترشيح تم بعد مشاورات مع وزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي.

وسيتم ترقية جوفمان، الذي شغل مؤخرا منصب قائد قاعدة تدريب تسيليم، إلى رتبة لواء عند توليه هذا المنصب، في موعد لم يتم تحديده بعد.

وسيحل محل اللواء آفي جيل، الذي خدم في هذا المنصب منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.