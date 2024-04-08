فرج عامر: وليد فراج لاعب فاركو له مستقبل مبهر

أشاد المهندس فرج عامر بأداء وليد فراج لاعب نادي فاركو والمنتخب الاوليمبي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وكتب فرج عامر:"وليد فراج لاعب نادي فاركو والمنتخب الاوليمبي رقم ١٠ ، لاعب ملفت للنظر موهبة كروية اتوقع لة مستقبل مبهر".
علق فرج عامر رئيس نادي سموحة على التحكيم الافريقي والتحكيم المصري عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتب فرج عامر :"التحكيم الافريقي والتحكيم المصري ما زال محل نقد كبير ، وهناك علامات استفهام أمام أمور بديهية يجب تفاديها حتي ننقي الثوب الأبيض وننهض بكرة القدم ويفوز من هو قادر علي الفوز بمجهود لاعبية وخطة وتركيز مدربية .