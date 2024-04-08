كانوا مسافرين لإجازة العيد.. مصرع أسرة كاملة بطريق رأس سدر

لقيت أسرة كاملة مصرعها في حادث تصادم بطريق " رأس سدر - النفق " كانوا في طريقهم لقضاء إجازة العيد مع عائلتهم في إحدى مدن محافظات الدلتا.



تلقي اللواء محمد العناني مدير أمن جنوب سيناء بلاغا يفيد مصرع ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة بطريق " راس سدر- النفق " نتيجة تصادم بين سيارتين ملاكي أسفر الحادث عن مصرع الأب محمد فتحي الحداد ٥٢ سنة والابن فتحي محمد فتحي الطالب بالمدرسة الفندقية بطور سيناء والأم في مكان الحادث.



وقال شهود عيان إن الأسرة كانت في طريقها لقضاء عطلة العيد مع عائلتهم.



تم نقل الجثث لثلاجة مستشفى رأس سدر العام وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.



وقد نعت المدرسة الفندقية بطور سيناء وإدارة طور سيناء التعليمية الطالب فتحي محمد فتحي الذي وخيم الحزن علي طلاب المدرسة حيث كان الطالب من المتميزين أخلاقيا.

مصرع اسرة

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