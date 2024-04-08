نائبة حماة الوطن: مصر بقيادة الرئيس السيسي قادرة على تحقيق الإنجازات

هنأت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن بإسوان، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والشعب المصري والأمة الاسلامية والعربية بعيد الفطر المبارك، لعام 1445هــ، داعيه المولي عز وجل أن يعيده على المصريين والاشقاء في الوطن العربي والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.



وقالت النائبة نيفين حمدي في تهنئتها، “بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أهالي وأبناء محافظة أسوان، أتقدم اليكم فخامة الرئيس بأصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة وعلى مصرنا الغالية بالتقدم والازدهار وأن يكون مدخلاً لبلوغ مصر وشعبها بقيادتكم مرفأ الأمن والأمان ، حمى الله مصر ووقاكم من كل سوء، وكل عام وسيادتكم بخير.



ووجهت نائبة حماة الوطن، التهنئة القلبية إلى المصريين جميعا والاشقاء العرب، بالمناسبة المباركة سائله الله عز وجل أن يجعله عيد أمن وخير يعم على مصرنا وشعبنا الحبيب.

وأضافت نيفين حمدي، أن مصر بقيادة الرئيس السيسي الرشيدة قادرة أن تضيف إلى ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في تاريخها ليبلغ شعبها ما يصبوا إليه من آمال وطموحات، مؤكدة علي نعمه الاحساس بالعيد فى وطن محمى برجال عظماء مخلصون من أبطال القوات المسلحة والشرطة الباسلة.. و كل عام ومصرنا الغالية بأمن وأمان وسلام واستقرار..