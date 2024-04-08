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أحمد عمر هاشم يقدم نصائح مهمة للمواظبة على العبادات بعد شهر رمضان

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء

قدم الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عدة نصائح مهمة للمواظبة على العبادات بعد شهر رمضان، مضيفا أن الارادة القوية في شهر رمضان يجب الالتزام بها بعد رمضان.

وأضاف أحمد عمر هاشم، خلال تقديم برنامجه الرمضاني اليوم، يوميات الرسول، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لابد من محاربة كل العادات السيئة والتي تتوارثها الناس عن أناس لا يعرفون للدبن معنى.

وتابع أن من هذه العادات السيئة التدخين والسموم البيضاء وغيرها من العادات التي تقضي على الصحة والمال والتدين.

وقال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن للصيام أثر في غرس خلق الإخلاص وتوجيه القلب إلى الله تعالى وحده لا شريك له؛ لتوثيق صلة المخلوق بالخالق وحب العبد لمولاه.

وتابع أحمد عمر هاشم خلال تقديم برنامجه الرمضاني اليوم، يوميات الرسول، المذاع على قناة صدى البلد، أن العبديترك في صيامه شهواته حبا في الله؛ وهو بذلك يغرس محبة الله في قلبه.

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