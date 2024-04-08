أحمد عمر هاشم: الصيام مدرسة يخرج منها الصائم معه ضمير ديني وقلب صالح

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أنه تدربنا في رمضان عن الكف، لنطهر أنفسنا من سائر العلل والتي يقع فيها الكثيرون، موضحا أن الصيام مدرسة يخرج منها الصائم معه ضمير ديني وقلب صالح.



وأضاف أحمد عمر هاشم، خلال تقديم برنامجه الرمضاني اليوم، يوميات الرسول، المذاع على قناة صدى البلد، أن لا بد من محاربة كل العادات السيئة والتي تتوارثها الناس عن أناس لا يعرفون للدبن معنى.



وتابع أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن من هذه العادات السيئة التدخين والسموم البيضاء وغيرها من العادات التي تقضي على الصحة والمال والتدين.



قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن للصيام أثر في غرس خلق الإخلاص وتوجيه القلب إلى الله تعالى وحده لا شريك له؛ لتوثيق صلة المخلوق بالخالق وحب العبدلمولاه.



وتابع أحمد عمر هاشم خلال تقديم برنامجه الرمضاني اليوم، يوميات الرسول، المذاع على قناة صدى البلد، أن العبديترك في صيامه شهواته حبا في الله؛ وهو بذلك يغرس محبة الله في قلبه

