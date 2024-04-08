سبب مفاجئ.. النيران تلتهم نادي الصيادلة وتحوله إلى كوم تراب

كشف شهود عيان عن سبب اندلاع حريق هائل في نادي الصيادلة بكورنيش الإسكندرية عصر اليوم الاثنين والتهم الحريق جميع محتويات النادي.

وذكر شهود عيان لـ صدى البلد أن سبب اندلاع الحريق ماس كهربائي في لوحة الإعلانات الكبرى الموجودة أعلى النادي مما أدى إلى اشتعال النيران داخل النادي المؤسس على ألواح الأخشاب ومع سرعة الرياح والهواء التهمت النيران جميع محتويات النادي وتحول إلى كوم تراب.

وقد شب حريق هائل بنادي صيادلة الإسكندرية بمنطقة كورنيش ستانلي، حيث فاجأت النيران أفراد الأمن الإداري المتواجدين بالنادي، وبدأت النيران في التصاعد من جهة الجانب الغربي، ومع سرعة الرياح فشل أفراد الأمن التعامل مع ألسنة اللهب المرتفعة بطفايات الحريق، مما أسفر عن احتراق محتويات النادي بالكامل في الطابق الأول والثاني دون خسائر بشرية.