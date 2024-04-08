شباب "الطراخين" بالأقصر ينظمون حفل إفطار جماعي لأهالي القرية

نظم شباب قرية الطراخين بمدينة الطود جنوب الأقصر، حفل إفطار جماعي لأهل القرية بمركز الشباب، وسط أجواء احتفالية مبهجة؛ لدعم أواصر المحبة والترابط فيما بينهم.

وأعرب الشباب عن سعادتهم بتنظيم حفل جماعي يضم أهل القرية من مسلمين واقباط، مؤكدين أنهم حرصوا على إقامة الحفل لتجديد المحبة والتعاون بينهم، كما أنه فرصة للم الشمل ولقاء بعضهم البعض، خاصة أن بعض الشباب من الذين يضطرهم عملهم للسفر، فإنهم يجدون الشهر الكريم فرصة تجمعهم بأصدقائهم وذويهم.

شهد حفل الإفطار تعاون الجميع شباب وأطفال؛ لإعداد الموائد، كما اعقب حفل الإفطار استكمال فعاليات الدورة الرمضانية التي انطلقت بداية الشهر الكريم، وسط أجواء رياضية وحشد جماهيري كبير.

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