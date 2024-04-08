رياضة الأقصر تنظم ختام الدورة الرمضانية بمركز شباب الاتحاد

نظم مركز شباب الاتحاد بالأقصر ختام دورة كرة القدم الرمضانية بطولة مركز شباب الاتحاد وذلك علي الملعب الخماسي بمركز شباب الاتحاد بالأقصر وذلك بمشاركة ٣٠ فريقا من أعضاء المراكز والأندية الرياضية والتي بدأت بحفل استعراضي فني تضمن تقديم فقرات فنية وألعاب.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر و صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.



وحضر حفل ختام الدورة الرمضانية عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية والشخصيات العامة.



وأعرب مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر عن سعادته بالتنظيم المتميز للدورات الرمضانية، وحرص الشباب على المشاركة في هذه الأنشطة الرياضية، بما يؤكد نمو الوعي الرياضي والثقافي والاجتماعي بينهم،



وذلك تحت اشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب و عمر حرزالله مدير ادارة شباب الأقصر وفريق عمل مركز شباب الاتحاد

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