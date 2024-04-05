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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الأقصر تضع خطة الاستعداد لعيد الفطر

صدى البلد

أصدر اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، تعليماته لكافة الإدارات باتخاذ الاستعدادات اللازمة وإتباع الجاهزية القصوى، لمواجهة أى أمور طارئة من زيادة إستهلاك خلال الاستعداد لعيد الفطر المبارك.

شملت الاستعدادات الإنتهاء من غسيل جميع شبكات المياه لزيادة جودة المياه المنتجة للمواطنين، وتم الانتهاء من غسيل جميع شبكات الصرف الصحى لاستيعاب حجم الإستهلاك المتزايد فى المياه خلال شهر رمضان وخلال أسبوع الأعياد، وتم العمل على تطهير محطات الصرف الرئيسية بجميع الإدارات، وتعديل خطة التشغيل للمحطات لتناسب فترات الاستهلاك المختلفة على مدار اليوم خلال أسبوع الأعياد، وتعديل جداول الورديات لخدمة الخط الساخن 125 والطوارئ والشبكات لضمان الجاهزية التامة فى الحالات الطارئة على مدار 24 ساعة، ونزول فرق التوعية للسيدات بالحفاظ على المياه فى المنازل قبل عيد الفطر

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وأعلن رئيس الشركة خلال إجتماعه بكافة القطاعات، عن رفع درجة الاستعداد داخل غرفة عمليات الخط الساخن 125 على مدار اليوم خلال 24 ساعة، وذلك فى إطار الاستعدادات لعيد الفطر المبارك، التى شملت 

1- رفع درجة الاستعداد داخل الخط الساخن خلال 24 ساعة مع تكثيف العمالة داخل الخط خلال الثلاثة ورديات لسرعة تلقى البلاغات الطارئة .

2- التأكد المستمر من صلاحية الأجهزة اللاسلكية والتليفونات الأرضية والمحمول .

3- متابعة خدمة الواتس آب بصفة مستمرة وصفحتى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر وصفحة غرفة عمليات الخط الساخن 125 على موقع فيس بوك .

4- المتابعة المستمرة كل ساعتين لغرفة عمليات الخط الساخن على جميع الإدارات التابعة والتأكيد على عمل جميع المحطات بكفائتها لكل وردية وذلك خلال أيام العيد.

5- المتابعة مع رئيس قطاع التشغيل والصيانة فى حال حدوث أى أعطال مفاجأة والتنسيق والمتابعة مع إدارة الشبكات.

6- متابعة مدير عام المياه ومدير عام الصرف للصيانات الدورية للمحطات.

7- التنبيه على الحملة الميكانيكية لرفع درجة استعداد السيارات خاصة ( سيارات الطوارئ ومياه الشرب أو سيارات الكسح ) وذلك فى حالة الطوارئ لمجابهة أى حدث خلال أيام عيد الفطر .

8- إبلاغ رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الخط الساخن بأى طارئ فى حينه.

9- زيادة نشاط وحدة المتابعة الميدانية خلال الورديات.

10- مراجعة 80% من المكالمات التليفونية الواردة من المواطنين على الكول سنتر.

11- إبلاغ الموظف المقصر فى حال وجود تقصير ومراعاة عدم التكرار.

12- التوزيع العادل للعاملين المكلفين بالخدمة العامة خلال شهر رمضان لمواجهة أى تغيرات طارئة.

13- التبليغ الفورى لإدارة التوعيه بأى تغيرات فى حال وجود أعطال لإعلام المواطنين بها عبر وسائل الإعلام المختلفة.

14- التواصل المستمر مع مدير إدارة الكهرباء لمواجهة أى انقطاع بالتيار الكهربى العمومى.

15 - مواعيد عمل خدمة العملاء لشحن العداد مسبق الدفع أيام عطلة العيد من الساعة 10 صباحاً وحتى 2 ظهراً ومن 6 مساءاً حتى 8 مساءاً.

16- تناشد الشركة المواطنين بمحافظة الأقصر سرعة الاتصال والإبلاغ فى حال حدوث مشكلة أو انقطاع فى المياه بغرفة عمليات الخط الساخن 125 من تليفون أرضى - أو رقم 0952282406 - رقم 01147999752 من أى شبكة اتصالات أخرى

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الأقصر الاستعداد لعيد الفطر الحفاظ على المياه الخط الساخن 125 الشرب والصرف الصحى الفطر المبارك خدمة الخط الساخن خلال شهر رمضان

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