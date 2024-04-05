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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك يهنئ محافظ الأقصر بعيد الفطر |صور

الانبا عمانوئيل
الانبا عمانوئيل

هنأ الأنبا عمانوئيل، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة.

رافق الأنبا عمانوئيل خلال الزيارة وفد من أسرة الإيبارشية، ورحب المحافظ بنيافة الأنبا عمانوئيل، والوفد المرافق له، أمس الخميس، معبرًا عن سعادته بهذا اللقاء، وعن عمق العلاقة الشخصية، والمحبة المتبادلة، والمودة مع نيافته.

عيد الفطر المبارك

ومن جانبه، قدم نيافة المطران التهنئة الحارة للمحافظ، وكل معاونيه، بمناسبة عيد الفطر المبارك، معربًا عن عمق، وتناغم، وعظمة هذه الأيام، التي نعيشها جميعًا كشعب مصري نسيج واحد في مسيرة نحو الله، كلاُ بطريقته من خلال الأصوام، والصلوات، والابتهالات، والدعاءات، متوسلين إلى الله أن يحفظ بلدنا الحبيب مصر قيادةً وشعبًا.

وأشاد المحافظ بالترابط الوطيد، والعلاقات الصلبة، التي تميز الشعب المصري على مر العصور، والمودة، والتآخي بين الأفراد، والأسر وهذه المناسبات، والزيارات المتبادلة خير دليل على ذلك.

وهنأ مطران الإيبارشية المحافظ بكثافة أعداد السياح في هذا الموسم، التي تخطت سنوات عديدة ماضية، وذلك لما في هذه المدينة العريقة من حضارة، وتاريخ، وجاذبية، وأيضاً لما يجدونه من أمن، وأمان، وحسن الضيافة، والاستقبال.

وشكر نيافته المستشار لما له من رؤية في خدمة أبناء المحافظة وعلى ذات المستوى، من أجل تنشيط، ونمو السياحة، وكل الجهد المبذول على كافة المستويات. وعلى الانتهاء من المحور الجديد على مشارف مدينة الأقصر الشمالية.

وفي الختام، أثنى المحافظ على نشاط الكنيسة الكاثوليكية، وخاصة في المجال الخدمي، والتعليمي، والتربوي، والصحي. واختتم اللقاء بتبادل التهاني، والصور التذكارية.

الأنبا عمانوئيل الكاثوليك محافظ الأقصر المطران عيد الفطر

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