خزين البيت السبب.. مها تطلب الخلع من زوجها: مشوفتش بخل كده

مها سيدة ثلاثينية تقدمت إلى محكمة الأسرة بدعوى خلع للتخلص من زوجها بعد أن عانت معه من البخل على مدار 3 سنوات حتى قررت التخلص من تلك الزيجة التي قالت عنها في بداية حديثها «أنا مشوفتش حد بخيل كده».

مها تطلب الخلع من زوجها بسب خزين البيت

سردت مها قصتها أثناء انتظارها أمام محكمة الأسرة في الكيت كات قائلة: «الموضوع مش ظروف ولا الدنيا غالية، أنا وهو بنشتغل وظروفنا فوق المتوسط، والحالة المادية كويسة جدا لكن هو بني آدم بخيل وبيخاف على الجنيه، أكتر مني ومن أمه، لدرجة أن الصفة دي نفسها أمه علقت عليها أكتر من مرة في كذا موقف».

وقالت مها الزوجة الثلاثينية لـ موقع “صدى البلد”: “أنا اتجوزت من 3 سنين وساعتها كان سني 33 سنة، والعيلة كلها كانت بتقول أني عجزت وكبرت في السن، وساعتها كنت مضطرة أوافق على أي عريس لحد ما عمتي جابت لي عريس وقالت لي ظروفه كويسة وعنده شقة وعايز يعيش، وفعلا قعدت معاه 3 مرات وكانت الشخصية والصفات كويسة جدا واتخطبت فترة 6 شهور وبعدها اتجوزت”.

وأضافت: “طول 6 شهور خطوبة مكنش في أي حاجة تقول إنه بخيل، لكن بعد الجواز على طول كنت بشوف قد إيه إنه بخيل وكنت بقول لنفسي ده عادي هتلاقيه بيحاول يفتح بيت مع إن ظروفنا المادية كويسة جدا، لكن كان بيشتري بيضتين كل يوم ولما كنت أقوله نشتري طبق بيض يقولي نجيب أحسن الحاجة على قدنا وبلاش نشتري حاجات على الفاضي”.

وتابعت: “مشوفتش كده في حياتي، بيروح يجيب لي كيس رز وكيس سكر وبيضتين وعلبة جبنة صغيرة جدا و6 شرايح جبنة رومي وشوية حاجات تكفي يوم بالعافية ويقولي لما نحتاج نشتري مالوش لازم الخزين والكلام اللي بيخسر ده، وحاولت معاه كتير لدرجة إني كنت باطلب منه مسحوق الغسالة كان بيجيب لي بالكيلو وبيرفض يشتري العبوة الكبيرة”.

واختتمت مها حديثها قائلة: «آخر ما زهقت منه قولت له أنا مش هقدر أكمل بالشكل ده وأنا مش عايزة أكمل في الجواز، قالي اتنازلي عن كل حاجة وسيبي الدهب وكل حاجتك وادفعيلي الفلوس اللي صرفتها عليكي، وساعتها روحت رفعت عليه قضية خلع».