بزعامة 4 سيدات .. مشاجرة لفرض السيطرة داخل سوق في الطالبية|تفاصيل

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم داخل سوق بمنطقة الطالبية غرب الجيزة.

مشاجرة داخل سوق غرب الجيزة

شرحت تحريات أجهزة أمن الجيزة التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام 4 سيدات و3 رجال بالتعدي على التجار في السوق لفرض الهيمنة وإقامة البلطجة في السوق.

وقالت تحريات أجهزة أمن الجيزة، أن السيدات تزعموا عصابة لفرض السيطرة والآتاوت على صغار البائعين، واستعانوا بـ رجال حيث قامت مشاجرة داخل السوق بينهم وبين التجار وصغار البائعين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة أمن الجيزة من ضبط طرفي المشاجرة وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.