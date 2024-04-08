عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بزعامة 4 سيدات .. مشاجرة لفرض السيطرة داخل سوق في الطالبية|تفاصيل

مشاجرة
مشاجرة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم داخل سوق بمنطقة الطالبية غرب الجيزة.

مشاجرة داخل سوق غرب الجيزة

شرحت تحريات أجهزة أمن الجيزة التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام 4 سيدات و3 رجال بالتعدي على التجار في السوق لفرض الهيمنة وإقامة البلطجة في السوق.

وقالت تحريات أجهزة أمن الجيزة، أن السيدات تزعموا عصابة لفرض السيطرة والآتاوت على صغار البائعين، واستعانوا بـ رجال حيث قامت مشاجرة داخل السوق بينهم وبين التجار وصغار البائعين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة أمن الجيزة من ضبط طرفي المشاجرة وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

الجيزة الطالبية مشاجرة النيابة العامة فرض السيطرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثلاثاء أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. دار الإفتاء تحدد موعد العيد

ضبطوه مع أختهم في نهار رمضان.. رموا عشيق شقيقتهم من الدور الثامن ببشتيل

العيد بكرة ؟| ميلاد هلال شوال اليوم.. مفاجأة بالسعودية ومصر تحسمها فلكيًا

غدا أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. تعرف عليها

موعد عيد الفطر 2024 فلكيا وشرعيا.. دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد

في بيان رسمي.. اتحاد الكرة يدين الاعتداء على الحكم محمد معروف

بث مباشر الآن.. رؤية هلال عيد الفطر 2024

الكهرباء تحذر: هنرفع العداد ونركب أبو كارت في هذه الحالة

موضوعات متعلقة

إصابة شخصين في حادث على طريق الواحات

ضبطوه مع أختهم في نهار رمضان.. رموا عشيق شقيقتهم من الدور الثامن ببشتيل

نجاة أسرة من حريق شقة بجوار مستشفى أم المصريين

سقط من الخامس عاريا.. لغز يحيط بالعثور على جثة بجوار مسجد بشتيل

هارب من 76 حكما.. مأمورية لإسقاط تاجر سيارات قطري في الشيخ زايد

مهرجان مخل.. عصام صاصا أمام نيابة الهرم بسبب هبوسك بشفة وشفة

التصريح بدفن جثة شاب غرق في بيارة صرف صحي بالجيزة

خسر فلوسه.. صاحب بازار ينهي حياته في النيل من فوق كوبري الساحل

ترشيحاتنا

شوقي علام: غرفة عمليات لمتابعة الهلال وإذا رأته إحدى اللجان يثبت رؤيته

أحمد عمر هاشم يقدم نصائح مهمة للمواظبة على العبادات بعد شهر رمضان

علم الفلك.. مفتي الجمهورية يفجر مفاجأة عن استطلاع الهلال

وكالة الأنباء السورية: افتتاح مبنى جديد لقنصلية إيران في دمشق

السعودية تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك

مفتي الجمهورية: رؤية الهلال تكون عن طريق 6 لجان شرعية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف مخاطر الحزن على الصحة

رد حاسم من الحكومة بشأن أسعار السلع التموينية الجديدة| الحقيقة والشائعات

طريقة عمل بيتى فور العشر دقائق

3 طرق مختلفة لتعطير المنزل قبل العيد

فيديو

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

تعليق قوي من هنا الزاهد عن قضائها أول رمضان بعد طلاقها

مشاهد لأول مرة من كواليس تصوير رامز جاب من الآخر

حالة واحدة نحتفل فيها بـ عيد الفطر 2024 غدا | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ