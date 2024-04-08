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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قتـ ـلوه وحـ ـرقوا الجثمان.. قرار جديد بشأن المتهمين بواقعة شاب العمرانية

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

قرر قاضي المعارضات في الجيزة تجديد حبس 3 أشخاص لاتهامهم بقتل آخر داخل شقة وحرق جثمانه وإلقائه في القمامة بمنطقة العمرانية 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.

تفاصيل واقعة العثور على جثمان العمرانية

وباشرت النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة مقتل أربعيني في الجيزة حيث صرحت بدفن جثمان المجني عليه وأمرت بحبس المتهمين الثلاثة على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، كشفت تفاصيل العثور على جثمان به حروق في القمامة بمنطقة العمرانية، حيث شرحت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة من ضبطهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن العثور على جثمان شخص في القمامة بمنطقة العمرانية وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة لموقع العثور على الجثمان وتبين ان الجثمان به حروق.

تم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة في الجيزة وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الجيزة العمرانية مديرية امن الجيزة غرفة عمليات النجدة القمامة

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