مجد القاسم يكشف تفاصيل علاقته بسيد مكاوي.. وسر أغنية طير يا جناح الشوق

روى الفنان السوري مجد القاسم، تفاصيل أول لقاء جمعه بالملحن الكبير الرحل سيد مكاوي، لافتا إلى أنهما التقيا في سوريا وبعد بـ 15 يوما قررت الذهاب إلى مصر وأول شيء قمت به هو الذهاب إلى بيته، ولحن لي أول أغنية في حياتي بعنوان طير يا جناح الشوق".

وأضاف الفنان مجد القاسم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الملحن الرحل سيد مكاوي قيمة وقامة فنية كبيرة، وكانت بداية قوية ليّ وشيء كبير جدا أن أغني من ألحانه الموسيقار الذي لحن لكوكب الشرق أم كلثوم وورده وكل العمالقة".

تابع مجد القاسم، عائلتي أهم شيء في حياتي، رغم عشقي الجنوني للموسيقى، موضحا، أن أبنائه جميعا يمتلكون موهبة الفن.