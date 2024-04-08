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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مندوب روسيا بالأمم المتحدة: مجلس الأمن سينظر في طلب فلسطين خلال أسبوعين

الأمم المتحدة وفلسطين
الأمم المتحدة وفلسطين

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع خلال أسبوعين للنظر في طلب فلسطين الانضمام إلى الأمم المتحدة كعضو دائم.

وقال نيبينزيا في تصريحات صحفية، إن طلب فلسطين يجب أن يتم النظر فيه "في غضون بضعة أيام أو أسبوع أو أسبوعين على سبيل المثال".

وأضاف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: "لا نعتزم السماح لهذه القضية بالاستمرار إلى أجل غير مسمى، كما قد يرغب بعض الأعضاء الآخرين في المجلس".

وأحال رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، طلب فلسطين لتصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة إلى اللجنة المعنية بقبول العضو الجديد.

وتعتبر فلسطين الآن مراقب دائم لدى الأمم المتحدة، وفي عام 2011 تقدمت فلسطين بالفعل بطلب للحصول على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة، لكنها قررت لاحقًا أن تظل مراقبًا دائمًا لبعض الوقت.

وفي إبريل، أرسلت فلسطين رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تطلب فيها استئناف النظر في محاولتها الانضمام إلى الأمم المتحدة كعضو دائم.

ويمكن للبلدان التي تتمتع بهذه الحالة حضور معظم الاجتماعات والوصول إلى جميع الوثائق ذات الصلة تقريبًا، ولكن ليس لها حقوق التصويت.

وبصرف النظر عن فلسطين، فإن الكرسي الرسولي، أو الفاتيكان، هو الوحيد الذي يتمتع بوضع مراقب دائم في الأمم المتحدة.

ويتم قبول الدول في الأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة للمنظمة بناء على توصية مجلس الأمن، ويمنح مجلس الأمن توصية إذا صوت 9 من أعضائه الـ 15 لصالح طلب الدولة، بشرط ألا يصوت أي من الأعضاء الدائمين في المجلس، بريطانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا، ضدها، كما يجب أن يحصل الطلب بعد ذلك على ثلثي الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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