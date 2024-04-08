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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا توجه نداء لدول العالم بشأن عضوية فلسطين الدائمة في الأمم المتحدة

الجمعية العامة للأمم
الجمعية العامة للأمم المتحدة

قال النائب الأول لمبعوث روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، إن موسكو تدعو جميع دول العالم إلى دعم طلب فلسطين للحصول على عضوية دائمة في الأمم المتحدة.

وأضاف بوليانسكي، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "روسيا تدعم بشكل كامل مبادرة الجانب الفلسطيني لتجديد طلبه للحصول على العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، وسيكون مصير هذا الطلب مقياسا للإنسانية والحضارة في عالم اليوم الحديث"، لافتا إلى أن موسكو تحث جميع أعضاء المجتمع الدولي على دعم طلب فلسطين للحصول على عضوية الأمم المتحدة.

وتعتبر فلسطين الآن مراقب دائم لدى الأمم المتحدة، وفي عام 2011 تقدمت فلسطين بالفعل بطلب للحصول على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة، لكنها قررت لاحقًا أن تظل مراقبًا دائمًا لبعض الوقت. 

وفي إبريل، أرسلت فلسطين رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تطلب فيها استئناف النظر في محاولتها الانضمام إلى الأمم المتحدة كعضو دائم. 

ويمكن للبلدان التي تتمتع بهذه الحالة حضور معظم الاجتماعات والوصول إلى جميع الوثائق ذات الصلة تقريبًا، ولكن ليس لها حقوق التصويت. 

وبصرف النظر عن فلسطين، فإن الكرسي الرسولي، أو الفاتيكان، هو الوحيد الذي يتمتع بوضع مراقب دائم في الأمم المتحدة.

ويتم قبول الدول في الأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة للمنظمة بناء على توصية مجلس الأمن، ويمنح مجلس الأمن توصية إذا صوت 9 من أعضائه الـ 15 لصالح طلب الدولة، بشرط ألا يصوت أي من الأعضاء الدائمين في المجلس، بريطانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا، ضدها، كما يجب أن يحصل الطلب بعد ذلك على ثلثي الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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