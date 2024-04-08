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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ليلة العيد.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من طقس الغد

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن هناك منخفضا جويا يضرب البلاد حاليا، ومستمر حتى الغد، ليلة عيد الفطر المبارك.

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تحول مفاجئ.. الأرصاد: تحسن الطقس في أول أيام عيد الفطر المبارك

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الأرصاد تحذر: أمطار رعدية غدا على أغلب المحافظات .. وانخفاض درجات الحرارة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء اليوم الإثنين، أن البلاد تشهد تأثرها بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مشيرة إلى أن الأجواء الباردة ليلا ستعود.

ونوهت بأن هناك نشاطا للرياح كان مصحوبا بالرمال والأتربة وانخفاضا في درجات الحرارة، لافتة لافتة إلى تزايد كميات سقوط الأمطار بداية من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد غدا الثلاثاء ليلة العيد.

وأشارت إلى أن هناك سقوطا للأمطار حاليا على أماكن متفرقة في محافظات الجمهورية، وايضا استمرار لسقوط أمطار رعدية غدا الثلاثاء. 

وأعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس غدًا الثلاثاء؛ حيث من المتوقع أن يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلًا للدفء على السواحل الشمالية.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على سيناء وشمال الصعيد حار جنوب الصعيد، لطيف ليلًا.

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