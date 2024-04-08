تحول مفاجئ.. الأرصاد: تحسن الطقس في أول أيام عيد الفطر المبارك

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن الطقس يتحسن أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أنه هناك تتحسن شديد في الأحوال الجوية مع أول أيام العيد، متابعا أنه ارتفاع درجات الحرارة مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون افضل مع ايام عيد الفطر المبارك، متابعة أن حالة الطقس اليوم بادر.



وأعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس غدًا الثلاثاء؛ حيث من المتوقع أن يسود طقس دافئًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلًا للدفء على السواحل الشمالية.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس مائلًا للبرودة ليلًا، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائلًا للحرارة نهارًا على سيناء وشمال الصعيد حار جنوب الصعيد، لطيف ليلًا.

