محافظ الإسماعيلية يهنئ الرئيس بحلول عيد الفطر: سدد الله خطاك لرفعة مصر

أرسل محافظ الإسماعيلية شريف فهمي بشارة برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتقدم بشارة -وفق بيان صادر عن محافظة الإسماعيلية اليوم الإثنين- بأصدق التهاني القلبية للرئيس السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المُبارك، داعيًا الله عز وجل أن يعيده على الرئيس والأمة الإسلامية والشعب المصري بالخير واليمن والبركات.

وتوجه بشارة -بهذه المناسبة- إلى الله- عز وجل- أن يسدد خطى الرئيس من أجل رفعة مصر وتقدمها، وأن يحفظها ويحقق لها الأمن والأمان.

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، وشيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والوزراء والمحافظين، بهذه المناسبة العطرة.

وفي السياق ذاته، تقدم رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي -بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جميع منسوبي جامعة طنطا- إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتوجه ذكي -وفق بيان صادر عن جامعة طنطا اليوم الإثنين- بالدعاء إلى المولى- عز وجل- أن يعيد الأعياد على الرئيس وعلى الشعب المصري العظيم بالخير واليمن والبركات.