عبدالعزيز مخيون: المخرج إسلام خيري أهم عنصر في مسلسل جودر.. فيديو

قال الفنان عبدالعزيز مخيون، إنّ مسلسل جودر الذي يُعرض في شهر رمضان عمل كله مبني على الخيال وقصته مشوقة، موضحًا: "أهم ما فيه هو الإخراج الذي قام به إسلام خيري والصورة الرائعة التي قدمها لنا".

وأضاف "مخيون"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "يجب أن نفخر بأن مصر لديها هذه الإمكانيات الرائعة الآن، فهناك أعمال تتم داخل المعامل والاستديوهات حتى تخرج هذه الصورة بشكل رائع يرضي المشاهد".

وتابع: "إسلام خيري هو مايسترو العمل، وهو ابن الصديق الراحل الأديب خيري شلبي وسيكون بارعا في الإخراج مثلما كان والده بارعا في الإخراج ويُتوقع منه أن يقدم الكثير، وأرى أن هذا العمل بطولة إسلام خيري".

