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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسلسل جودر.. أعاد إنتاج ألف ليلة وليلة الثري وحقق نجاحا كبيرا.. فيديو

جودر
جودر

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "مسلسل جودر.. أعاد إنتاج ألف ليلة وليلة الثري وحقق نجاحا كبيرا".

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ناقد فني: مسلسل «جودر» حقق نقلة نوعية كبيرة في عالم الفانتازيا

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بسبب مشهد.. ياسر جلال يكشف سبب حريق لوكيشن جودر أثناء التصوير

من قلب الشر ينتصر الخير، مهما أطلقت شواهي بسحرها الأسود صواعقها القاتلة، يواجهها جودر بكل شجاعة ليحمي العالم من شرورها.

 

جودر أعاد إنتاج ألف ليلة وليلة الثري وحقق نجاحا على عدة مستويات، أولها الجماهيرية ولهفة المشاهدين على التعرف على الأحداث، والسبب في ذلك، القصة التي واقعت المصري والعربي القديم بعاداته وتفاصيله وشخصياته وبشكل بسيط غير معقد، وقدمت القصة البطل الشعبي الأسطوري بشكل جديد وبألفاظ مصرية وعربية متداولة.

 

أحد أركان الإبداع في جودر هو إنتاج الجرافيك المميز الذي جرى إعداده باتقان على أيدي فنانين ماهرين نفذوا المدن والقصور والقلاع والبحار والجزر وفي قلبها شخصيات يصعب تفريقها عن المناطق الطبيعية، فقد وعى هؤلاء الفنانون أدوات الذكاء الاصطناعي ليقدموا جرافيك ينافس على العالمية.
 

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