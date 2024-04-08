ناقد فني: مسلسل «جودر» حقق نقلة نوعية كبيرة في عالم الفانتازيا

قال علي الكشوطي، الناقد الفني، إن النصف الثاني من الأعمال الدرامية الرمضانية يضم عددا كبيرا من الأعمال المتميزة، ويتربع على عرشها مسلسل «جودر» للنجم ياسر جلال، إضافة إلى مسلسلات بدون سابق إنذار، وفراولة، ومليحة، ووبقينا اتنين.

وأضاف «الكشوطي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومصطفى كفافي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هناك تنوع في الأعمال الخمسة الذين انضموا في الموسم الرمضاني 2024 بالنصف الثاني من الشهر الكريم، ولكن «جودر» حقق نقلة نوعية كبيرة للغاية في عالم الفانتازيا، فضلا عن تأثيره الكبير في الجمهور كونه يعيد الحنين لفكرة ألف ليلة وليلة التي يحبها المشاهدون وكانوا معتادين عليها.

أشاد بذكاء الشركة المتحدة في اختيار المخرج إسلام خيرى المحترف الذي حرص على مخاطبة الأجيال الجديدة التي لم تحضر ألف ليلة وليلة في الراديو او لم تتابع الأعمال التي قدمت في التلفزيون، وبالتالي المخرج يخاطب أجيالا جديدة معتادة على تقنيات حديثة للغاية ومؤثرات سمعية وبصرية كما نشهدها في الأعمال الكبيرة.