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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بسبب مشهد.. ياسر جلال يكشف سبب حريق لوكيشن جودر أثناء التصوير

حريق ديكور جودر
حريق ديكور جودر

حل الفنان ياسر جلال ضيفا على الإعلامية فاطمة مصطفى فى حلقة من حلقات الراديو بيضحك والذى يذاع على راديو 9090.

وكشف ياسر جلال خلال الحلقة عن الكثير من كواليس تصوير مسلسله الجديد جودر وأهمها كواليس حريق الوكيشن بداية شهر رمضان وقال ياسر أن السبب كان مشهد يتم تصويره داخل فرن عيش.

وأضاف ياسر أن المخرج كان يريد تصويره بمصداقية عالية وقام بأخذ رأي الحماية المدنية وعندما قام باشعال النيران اتضح أن الفرن غير معزول وقام بحريق المكان الذى كنا نتواجد به ولكن سرعان ما تم السيطرة عليه قبل أن تدخل النار على باقى الديكور.



مسلسل جودر

يعرض مسلسل جودر علي قناة on e في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بينما يذاع عبر قناة أبو ظبي الساعة العاشرة والنصف مساءً . 

ويعيد مسلسل جودر المشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل بشكل خاص جدًا وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

مسلسل "جودر" الذى يقوم ببطولته ياسر جلال يقدم فيه شخصيتى "شهريار وجودر المصرى"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحى، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري

ياسر جلال راديو 9090 فاطمة مصطفى

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