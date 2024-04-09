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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

على علاقة بأختهما.. شخصان يلقيان بشاب من الطابق الثامن في الجيزة |تفاصيل

متهم - ارشيفية
متهم - ارشيفية

تباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة مقتل شاب في بشتيل بسبب علاقة غير شرعية مع فتاة، حيث أمرت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

القصة الكاملة لجريمة الشرف في الجيزة

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، ملابسات الواقعة حيث تبين أن علاقة غير شرعية وراء ارتكاب الجريمة، وأن المجني عليه على علاقة غير شرعية مع فتاة متزوجة قام شقيقاها بالتخلص منه للانتقام لشرفهما.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بالعثور على جثة شاب سقطت من الطابق الثامن بعقار بجوار مسجد بشتيل، فور اخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة وجه بسرعة الانتقال الى مسرح الواقعة وفحص ملابسات البلاغ.

اسفر فحص قوة امنية برئاسة المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز اوسيم عن العثور على جثة شاب في الثلاثينات من عمره مصابا بعدة اصابات بينها حروق في انحاء متفرقة من الجسد وعار تماما حيث تم تجريده من ملابسه ومقيد بالحبال.

شكل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية فريق بحث رفيع المستوى لحل لغز العثور على الجثة حيث اشارت المعاينة والتحريات الاولية الى وجود شبهة جنائية نظرا لحالة الجثة وتقييدها بالحبال كما افادت التحريات ان المجني عليه القاه الجناة من الطابق الثامن ولم يسقط بمفرده.

التحريات التي اجراها العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد مجدي موسى مفتش مباحث فرقة شمال الجيزة توصلت الى حقيقة الواقعة حيث تبين ان المجني عليه يرتبط بعلاقة غير شرعية بسيدة متزوجة ويتردد عليها في اوقات غياب زوجها بالعمل ليمارسا الرذيلة.

أضافت التحريات أن شقيقي السيدة علما بعلاقة أختهما الآثمة بعدما ترددت سمعتها على الألسنة وعايرهما بعض الأهالي بسلوك شقيقتهما واستقبالها رجلا غريبا في غياب زوجها ما أثار غضبهما وراقبا شقة أختهما حتى شاهدا عشيقها يصعد إليها وانتظرا قليلا وصعدا خلفه وعندما دخلا لشقة أختهما فوجئا به عاريا من ملابسه في صالة الشقة فانهالا عليه بالضرب وقيداه بالحبال وألقيا به من شرفة الشقة بالطابق الثامن ليسقط على الأرض ويصارع الموت لعدة دقائق ثم يفارق الحياة وفر الشقيقان هاربان وبرفقتهما شخص ثالث عاونهما في الجريمة.

عند وصول رجال مباحث اوسيم الى مسرح الجريمة بعد ابلاغ الاهالي بسقوط جثة عارية من الطابق الثامن تم الاستعلام عن اصحاب الشقة واستجوب ضباط الشرطة الزوجة التي أدلت بكل تفاصيل الجريمة وضبط شقيقيها لها في احضان عشيقها ما دفعهما لسحله وضربه وتقييده بالحبال ثم القاءه من الطابق الثامن ثم فرا هاربين.

وقالت الزوجة إن زوجها كان في العمل والمجني عليه اعتاد التردد عليها في غياب زوجها بعدما تعرفت عليه منذ فترة ونشأت بينهما علاقة غير شرعية حيث يذهب اليها في شقتها لممارسة الرذيلة في وجود ابنتيها حيث تدخلهما لغرفتهما حتى ينصرف عشيقها. 

الجيزة الداخلية حبس المتهمين سيدة متزوجة قطاع شمال الجيزة مديرية امن الجيزة

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